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Англия
27 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 27 февраля 2025, 04:24
403
0

Кто сыграл лучше? Озвучены оценки Миколенко и Ярмолюка за матч АПЛ

«Эвертон» расписал ничью с «Брентфордом»

27 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 27 февраля 2025, 04:24
403
0
Кто сыграл лучше? Озвучены оценки Миколенко и Ярмолюка за матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 февраля, «Эвертон» и «Брентфорд» провели матч в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги.

Футбольное событие происходило на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Лондоне.

Коллективы обменялись забитыми голами, но определить победителя командам не удалось. В итоге была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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Статистический портал WhoScored по завершению матча ознакомил болельщиков с оценками футболистов. Экспертам не совсем понравилось выступление украинского полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка, поэтому футболист получил 6.6 балла.

Лучшей оценкой может похвастать другой украинец Виталий Миколенко, оформивший результативную передачу за «Эвертон». Именно благодаря полезному действию специалисты оценили игру спортсмена в 7.2 балла.

Лучшим игроком противостояния стал правый фланговый защитник гостей Джейк О'Брайен (7.9). В свою очередь самую низкую оценку среди всех футболистов имеет Тим ​​Ирогбунам, который на 75-й минуте вышел на замену – 6 баллов.

Оценки матча «Эвертон» – «Брентфорд» от WhoScored

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Брентфорд - Эвертон оценки Джейк О’Брайен
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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