26 февраля проходит матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Эвертон.

На 77-й минуте украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отдал голевую передачу на Джейка О'Брайена.

После навеса украинца форвард Эвертона сравнял счет, 1:1.

Для Миколенко это вторая голевая передача в текущем сезоне в 27 матчах за клуб.

Помимо Виталия, в этом поединке также играет еще один представитель Украины – Егор Ярмолюк. Он защищает цвета Брентфорда.

❗️ ВИДЕО. Эффектный навес. Миколенко отдал ассист в матче Брентфорд – Эвертон

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