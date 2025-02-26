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Англия
26 февраля 2025, 23:17 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:51
909
0

ВИДЕО. Эффектный навес. Миколенко отдал ассист в матче Брентфорд – Эвертон

Виталий отметился голевой передачей на Джейка О'Брайена на 77-й минуте

26 февраля 2025, 23:17 | Обновлено 26 февраля 2025, 23:51
909
0
ВИДЕО. Эффектный навес. Миколенко отдал ассист в матче Брентфорд – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

26 февраля проходит матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Эвертон.

На 77-й минуте украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отдал голевую передачу на Джейка О'Брайена.

После навеса украинца форвард Эвертона сравнял счет, 1:1.

Для Миколенко это вторая голевая передача в текущем сезоне в 27 матчах за клуб.

Помимо Виталия, в этом поединке также играет еще один представитель Украины – Егор Ярмолюк. Он защищает цвета Брентфорда.

❗️ ВИДЕО. Эффектный навес. Миколенко отдал ассист в матче Брентфорд – Эвертон

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Джейк О’Брайен видео голов и обзор Виталий Миколенко Брентфорд Эвертон Брентфорд - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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