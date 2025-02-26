ВИДЕО. Эффектный навес. Миколенко отдал ассист в матче Брентфорд – Эвертон
Виталий отметился голевой передачей на Джейка О'Брайена на 77-й минуте
26 февраля проходит матч 27-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брентфорд и Эвертон.
На 77-й минуте украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отдал голевую передачу на Джейка О'Брайена.
После навеса украинца форвард Эвертона сравнял счет, 1:1.
Для Миколенко это вторая голевая передача в текущем сезоне в 27 матчах за клуб.
Помимо Виталия, в этом поединке также играет еще один представитель Украины – Егор Ярмолюк. Он защищает цвета Брентфорда.
❗️ ВИДЕО. Эффектный навес. Миколенко отдал ассист в матче Брентфорд – Эвертон
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