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Премьер-лига
Ингулец
08.03.2025 15:30 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 15:00 | Обновлено 07 марта 2025, 15:10
84
0

Ингулец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч чемпионата Украины пройдет 8 марта

07 марта 2025, 15:00 | Обновлено 07 марта 2025, 15:10
84
0
Ингулец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

8 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Рухом в рамках 20 тура УПЛ.

Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ингулец – Рух. Старт в 15:30

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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