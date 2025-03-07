Украина. Премьер лига07 марта 2025, 15:00 | Обновлено 07 марта 2025, 15:10
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Ингулец – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч чемпионата Украины пройдет 8 марта
07 марта 2025, 15:00 | Обновлено 07 марта 2025, 15:10
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8 марта в 15:30 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Ингульцем и Рухом в рамках 20 тура УПЛ.
Хозяева набрали 12 очков и находятся на последней позиции, а львовская команда с 23 очками идет на 9-й позиции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Ингулец – Рух. Старт в 15:30
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