Изгнанник Аморима. Рэшфорд согласовал переход из МЮ в другой клуб АПЛ

«Астон Вилла» вскоре подпишет английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «вилланы» возьмут 27-летнего футболиста в аренду до завершения сезона 2024/25.

Известны и финансовые подробности сделки: «Астон Вилла» будет покрывать 70% зарплаты игрока и будет иметь опцию выкупа в размере 40 миллионов евро. В случае выкупа Рэшфорд подпишет с «Астон Виллой» контракт на 3.5 года.

В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Причиной ухода Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед» является конфликт с главным тренером клуба Рубеном Аморимом.

