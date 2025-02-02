Изгнанник Аморима. Рэшфорд согласовал переход из МЮ в другой клуб АПЛ
«Астон Вилла» возьмет форварда в аренду с правом выкупа
«Астон Вилла» вскоре подпишет английского нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «вилланы» возьмут 27-летнего футболиста в аренду до завершения сезона 2024/25.
Известны и финансовые подробности сделки: «Астон Вилла» будет покрывать 70% зарплаты игрока и будет иметь опцию выкупа в размере 40 миллионов евро. В случае выкупа Рэшфорд подпишет с «Астон Виллой» контракт на 3.5 года.
В сезоне 2024/25 Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Причиной ухода Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед» является конфликт с главным тренером клуба Рубеном Аморимом.
🚨🟣🔵 Marcus Rashford to Aston Villa, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025
Agreement in place on loan deal with over 70% salary covered by Villa.
Buy option clause worth £40m also included in contract with potential three year and half deal to follow.
Medical booked today. pic.twitter.com/3z5EogHyPs
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