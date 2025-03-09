Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа

32-летний голкипер сборной Бельгии Кун Кастельс заявил, что завершает выступления за национальную команду из-за возвращения в нее Тибо Куртуа.

По информации издания Cadena SER, другие футболисты также выразили недовольство таким решением федерации и возвращением голкипера «Реала».

Кастельс отметил, что его возмущает тот факт, что Куртуа сам решает, когда выступать за сборную, а когда нет. Он также выразил непонимание относительно позиции федерации: «Если так, то любой футболист может делать то, что захочет».

Напомним, что Куртуа отказался выступать за сборную в июне 2023 года, когда тогдашний главный тренер Доменико Тедеско лишил его капитанской повязки в пользу Ромелу Лукаку.

«Это противоречит принципам и ценностям, которые должны быть в командном спорте. Я не могу больше быть частью организации, которая поддерживает такое поведение», – заявил Кастельс.

Также сообщается, что еще ряд футболистов сборной Бельгии не согласны с решением федерации по возвращению Куртуа, однако их имена пока не разглашаются.

20 марта сборная Украины сыграет с Бельгией в матче плей-офф Лиги наций за право повыситься в Дивизион A.