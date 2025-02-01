Турция01 февраля 2025, 18:34 |
1164
0
ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте
Игрок дебютировал за Трабзонспор в игре против Кайсериспора
01 февраля 2025, 18:34 |
1164
0
1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».
Игра прошла на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.
За «Трабзонспор» сразу после трансфера дебютировал экс-нападающий «Шахтера» Даниил Сикан. Украинец вышел на поле с первых минут.
На 60-й минуте в игровом эпизоде украинец получил удар мячом по лицу от игрока соперников. Сикан не сумел продолжить поединок и был заменен.
Матч закончился со счетом 0:0.
ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 февраля 2025, 01:35 16
Результат ожидают в первых числах февраля
Футбол | 01 февраля 2025, 18:26 3
Бавария сохраняет лидерство в чемпионате Германгии
Теннис | 01.02.2025, 17:33
Бокс | 01.02.2025, 03:24
Бокс | 01.02.2025, 09:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2025, 23:55 325
01.02.2025, 09:01 3
31.01.2025, 16:20 43
31.01.2025, 08:53
31.01.2025, 21:07 5
01.02.2025, 08:00 31
31.01.2025, 06:23 27
30.01.2025, 17:50 8