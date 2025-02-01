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  4. ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте
Турция
01 февраля 2025, 18:34 |
1164
0

ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте

Игрок дебютировал за Трабзонспор в игре против Кайсериспора

01 февраля 2025, 18:34 |
1164
0
ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте
Twitter. Даниил Сикан

1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».

Игра прошла на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.

За «Трабзонспор» сразу после трансфера дебютировал экс-нападающий «Шахтера» Даниил Сикан. Украинец вышел на поле с первых минут.

На 60-й минуте в игровом эпизоде украинец получил удар мячом по лицу от игрока соперников. Сикан не сумел продолжить поединок и был заменен.

Матч закончился со счетом 0:0.

ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте

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Трабзонспор Кайсериспор чемпионат Турции по футболу дебют Даниил Сикан
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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