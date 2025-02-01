1 февраля состоялся матч 22-го тура чемпионата Турции между «Кайсериспором» и «Трабзонспором».

Игра прошла на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери.

За «Трабзонспор» сразу после трансфера дебютировал экс-нападающий «Шахтера» Даниил Сикан. Украинец вышел на поле с первых минут.

На 60-й минуте в игровом эпизоде украинец получил удар мячом по лицу от игрока соперников. Сикан не сумел продолжить поединок и был заменен.

Матч закончился со счетом 0:0.

ВИДЕО. Вот почему его заменили. Как Сикан получил мячом по лицу в дебюте