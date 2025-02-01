В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 23-го тура Серии А «Фиорентина» – «Дженоа». Поединок пройдет на арене «Артемио Франки».

Фиорентина

«Фиорентине» удалось преодолеть кризис и после поражений от «Наполи» (0:3) и «Монцы» (1:2) последовали ничья с «Торино» (1:1) и победа над «Лацио» (2:1). Команда Раффаэле Палладино набрала 36 очков и в турнирной таблице Серии А идет на шестом месте, опережая «Милан». «Фиорентина» в матче с «Дженоа» попробует прервать неудачную серию домашних поединков. Команда не выигрывала дома три матча, а последняя победа датирована 8 декабря, когда «фиалки» обыграли «Кальяри» (1:0). В поединке с «Дженоа» не сыграет Ясин Адли. Игрок отбывает дисквалификацию за красную карточку.

Дженоа

В предыдущем туре «Дженоа» со счетом 2:0 обыграла «Монцу». Теперь у команды 26 очков и 12-е место. Но отрыв от зоны вылета всего шесть баллов, так что команду ждет тяжелая борьба. Тем более, что забивает команда немного. У «Дженоа» 20 забитых мячей. Это второй с конца показатель среди всех клубов Серии А. При этом «грифоны» неплохо играют в гостях. Команда потерпела всего одно поражение в последних шести матчах.

Личные встречи

«Фиорентина» обыграла «Дженоа» в 4-х поединках из пяти последних, не проиграв ни разу. Встреча команд в первом круге закончилась победой «фиалок» со счетом 1:0.

«Фиорентина» – «Торино»: ключевая статистика и тренды

«Фиорентина» не проигрывала ни разу в последних 26 домашних матчах против «Дженоа» (12 побед, 14 ничьих).

«Фиорентина» (возможный состав): Давид де Хеа – Додо, Марин Понграчич, Лука Раньери, Робин Госенс – Майкл Фолоруншо, Роландо Мандрагора – Лукас Бельтран, Альберт Гудмундссон, Майкл Фолоруншо – Мойзе Кин.

«Дженоа» (возможный состав): Никола Леали – Аарон Мартин Кариколь, Йохан Васкес, Маттиа Бани, Кони Де Винтер – Патрицио Мазини, Мортен Френдруп – Алессандро Заноли, Мортен Торсбю, Фабио Миретти – Андреа Пинамонти.

Прогноз

Меньше «Дженоа» в Серии А забивает только «Лечче». Возможен вариант, что забьет только одна команда(коэффициент 1,74).