Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Фиорентина
02.02.2025 16:00 - : -
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 февраля 2025, 21:15 |
9
0

Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 февраля в 16:00 по Киеву

01 февраля 2025, 21:15 |
9
0
Фиорентина – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 23-го тура Серии А «Фиорентина» – «Дженоа». Поединок пройдет на арене «Артемио Франки».

Фиорентина

«Фиорентине» удалось преодолеть кризис и после поражений от «Наполи» (0:3) и «Монцы» (1:2) последовали ничья с «Торино» (1:1) и победа над «Лацио» (2:1). Команда Раффаэле Палладино набрала 36 очков и в турнирной таблице Серии А идет на шестом месте, опережая «Милан». «Фиорентина» в матче с «Дженоа» попробует прервать неудачную серию домашних поединков. Команда не выигрывала дома три матча, а последняя победа датирована 8 декабря, когда «фиалки» обыграли «Кальяри» (1:0). В поединке с «Дженоа» не сыграет Ясин Адли. Игрок отбывает дисквалификацию за красную карточку.

Дженоа

В предыдущем туре «Дженоа» со счетом 2:0 обыграла «Монцу». Теперь у команды 26 очков и 12-е место. Но отрыв от зоны вылета всего шесть баллов, так что команду ждет тяжелая борьба. Тем более, что забивает команда немного. У «Дженоа» 20 забитых мячей. Это второй с конца показатель среди всех клубов Серии А. При этом «грифоны» неплохо играют в гостях. Команда потерпела всего одно поражение в последних шести матчах.

Личные встречи

«Фиорентина» обыграла «Дженоа» в 4-х поединках из пяти последних, не проиграв ни разу. Встреча команд в первом круге закончилась победой «фиалок» со счетом 1:0.

«Фиорентина» – «Торино»: ключевая статистика и тренды

«Фиорентина» не проигрывала ни разу в последних 26 домашних матчах против «Дженоа» (12 побед, 14 ничьих).

«Фиорентина» (возможный состав): Давид де Хеа – Додо, Марин Понграчич, Лука Раньери, Робин Госенс – Майкл Фолоруншо, Роландо Мандрагора – Лукас Бельтран, Альберт Гудмундссон, Майкл Фолоруншо – Мойзе Кин.

«Дженоа» (возможный состав): Никола Леали – Аарон Мартин Кариколь, Йохан Васкес, Маттиа Бани, Кони Де Винтер – Патрицио Мазини, Мортен Френдруп – Алессандро Заноли, Мортен Торсбю, Фабио Миретти – Андреа Пинамонти.

Прогноз

Меньше «Дженоа» в Серии А забивает только «Лечче». Возможен вариант, что забьет только одна команда(коэффициент 1,74).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
2 февраля 2025 -
16:00
Дженоа
Забьет только одна команда 1,74 Сделать ставку
По теме:
Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Вы не поверите». Довбик рассказал о своем пари с ассистентом Раньери
Бенавидес vs Моррелль – топовый поединок. Такого в боксе мало даже сейчас
Фиорентина Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира
Футбол | 01 февраля 2025, 20:11 1
Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира
Реал и Барселона предложили топ-клубу АПЛ обмен звезд на чемпиона мира

Гранды Ла Лиги нацелились на Энцо Фернандеса

ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01 февраля 2025, 09:22 0
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал

Новозеландец прокомментировал декабрьский реванш

Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Футбол | 01.02.2025, 12:04
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 01.02.2025, 01:35
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Футбол | 01.02.2025, 13:26
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
Итоговая таблица Лиги Европы. Динамо – на 34-й позиции, кто вышел в плей-оф
31.01.2025, 06:23 27
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 3
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 43
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем