Фиорентина – Дженоа – 2:1. Фиалки снова выигрывают. Видео голов и обзор

2 февраля в матче 23-го тура Серии А встречались «Фиорентина» и «Дженоа».

Хозяева поля с первых минут начали идти в атаку. Уже на 4-й минуте Мойзе Кин открыл счет в матче.

На 30-й минуте Альберт Гудмундссон удвоил преимущество «Фиорентины».

Стоит отметить, что футболисты «Дженоа» больше били по воротам соперника и больше владели мячом, но реализация их подводила.

Во втором тайме Кони Де Винтер один гол отыграл на 55-й минуте, но это был максимум на который хватило «Дженоа».

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, которую получил в матче 5-го тура Серии А против «Венеции».

После этой победы «Фиорентина» расположилась на 5-й строчке, а «Дженоа» находится на 12-й.

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Фиорентина – Дженоа – 2:1

Голы: Кин, 9, Гудмундссон, 30, - Де Винтер, 55

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