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Фиорентина
02.02.2025 16:00 – FT 2 : 1
Дженоа
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Италия
02 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:32
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0

Фиорентина – Дженоа – 2:1. Фиалки снова выигрывают. Видео голов и обзор

Хозяева поля одержали вторую подряд победу

02 февраля 2025, 19:05 | Обновлено 02 февраля 2025, 19:32
95
0
Фиорентина – Дженоа – 2:1. Фиалки снова выигрывают. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 февраля в матче 23-го тура Серии А встречались «Фиорентина» и «Дженоа».

Хозяева поля с первых минут начали идти в атаку. Уже на 4-й минуте Мойзе Кин открыл счет в матче.

На 30-й минуте Альберт Гудмундссон удвоил преимущество «Фиорентины».

Стоит отметить, что футболисты «Дженоа» больше били по воротам соперника и больше владели мячом, но реализация их подводила.

Во втором тайме Кони Де Винтер один гол отыграл на 55-й минуте, но это был максимум на который хватило «Дженоа».

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, которую получил в матче 5-го тура Серии А против «Венеции».

После этой победы «Фиорентина» расположилась на 5-й строчке, а «Дженоа» находится на 12-й.

Серия А. 23-й тур. 2 февраля

Фиорентина – Дженоа – 2:1

Голы: Кин, 9, Гудмундссон, 30, - Де Винтер, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Кони Де Винтер (Дженоа).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Фиорентина).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Фиорентина Дженоа Руслан Малиновский травма травма лодыжки видео голов и обзор Мойзе Кин Альберт Гудмундссон
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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