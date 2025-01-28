28 января на теннисном турнире в австрийском Линце, свой матч первого круга проведут Даяна Ястремская (Украина, WTA 72) и Лючия Бронцетти (Италия, WTA 66). Начало матча запланировано на 29:30 по киевскому времени.

Даяна Ястремской

Первый месяц года еще не завершился, а украинская теннисистка успела сыграть на трех турнирах. Сначала Ястремская выступила в Брисбене, где проиграла свой первый же матч Анастасии Потаповой – 5:7, 4:6.

Лучше спортсменка сыграла в Хобарте, где она дошла до четвертьфинала, там она уступила американке Кесслер в двух сетах. Выступление не самое яркое, учитывая, что Ястремская была первой сеяной на том турнире.

Главным был Aus Open, там украинка прошла египтянку Маяр Шериф – 6:1, 6:4, а также черногорку Данку Ковинич – 6:0, 6:1. Серьезное испытание было в третьем круге, ведь пришлось играть против сильной Рыбакиной, в том матче Ястремская оказала сопротивление, отыграла шесть матчболов, но в итоге уступила 3:6, 4:6.

Украинка резко упала в рейтинге, с 33-го места на 72-е, спортсменка не стала резко хуже играть, она не смогла защитить свои очки на Aus Open, ведь в прошлом году она дошла до полуфинала этого мейджора.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Лючия Бронцетти

Итальянская спортсменка в этом году провела шесть матчей на трех турнирах, одержав всего две победы. В Окленде Бронцетти уступила в своем первом же матче Мэдисон Киз – 4:6, 4:6. Пришлось начать с квалификации турнир в Хобарте, там она дошла до финала, где уступила Грет Миннен – 3:6, 6:7. Но все-таки спортсменка сыграла в основной сетке, как лаки-лузер, где сразу же проиграла мексиканке Сарасуа – 4:6, 3:6.

На австралийском мейджоре итальянка начала с неожиданной победы над титулованным ветераном Викторией Азаренко – 6:2, 7:6. Далее соперница, казалосьm проще, но пройти румынку Жаклин Кристиан не удалось – 5:7, 5:7.

Хоть Бронцетти не впечатляет сильными выступлениями в этом сезоне, ей удалось подняться на семь позиций в мировом рейтинге. Итальянке сейчас 26 лет, у многих на этот возраст припадает расцвет сил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти

Личные встречи

Обе теннисистки немало играют, но ранее никогда не пересекались.

Прогноз

Изначально букмекеры не выделяли в этой паре фаворита, но больше верят сейчас в Ястремскую, поэтому коэффициент на нее просел до 1.68, успех итальянки оценивается в 2.23. В противостоянии примерно равных соперниц, отдам предпочтение украинке, которая способна на большее, когда находится в оптимальной форме. Возьму чистую победу Ястремской.