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  4. «Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
Major League Soccer
01 февраля 2025, 12:36 |
1330
1

«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова

Украинец заявил, что клуб выбрал латинский вектор

01 февраля 2025, 12:36 |
1330
1
«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал, как Дэвид Бекхэм отреагировал на его уход из клуба. Украинец рассказал о разговоре с английским функционером.

— В начале ваших выступлений в Майами Вы рассказывали о разговоре с Бекхэмом, что он Вас поразил простотой. Была ли беседа и после прощания с клубом?

— Здесь такого нет, как у нас, к счастью или к сожалению. Но здесь не спортивные директора и владельцы решают по поводу контрактов. Здесь есть отдельные менеджеры, которые определяют вопросы с составом на текущий сезон. Потом даже больше спрашивают, чем с главного тренера. Мы разговаривали, конечно, с Дэвидом, но это футбольная жизнь. Они выбрали сейчас более латинский вектор, – заявил Кривцов.

Ранее Сергей Кривцов назвал только один клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ

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Кривцов назвал единственный клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ
Сергей Кривцов Дэвид Бекхэм Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Олександр
Боже як йому не хочеться їхати в Україну .аж реве .
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