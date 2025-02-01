«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова
Украинец заявил, что клуб выбрал латинский вектор
Бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал, как Дэвид Бекхэм отреагировал на его уход из клуба. Украинец рассказал о разговоре с английским функционером.
— В начале ваших выступлений в Майами Вы рассказывали о разговоре с Бекхэмом, что он Вас поразил простотой. Была ли беседа и после прощания с клубом?
— Здесь такого нет, как у нас, к счастью или к сожалению. Но здесь не спортивные директора и владельцы решают по поводу контрактов. Здесь есть отдельные менеджеры, которые определяют вопросы с составом на текущий сезон. Потом даже больше спрашивают, чем с главного тренера. Мы разговаривали, конечно, с Дэвидом, но это футбольная жизнь. Они выбрали сейчас более латинский вектор, – заявил Кривцов.
Ранее Сергей Кривцов назвал только один клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ
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