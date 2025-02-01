«Говорили с Дэвидом». Известно, как Бекхэм отреагировал на уход Кривцова

Бывший защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов рассказал, как Дэвид Бекхэм отреагировал на его уход из клуба. Украинец рассказал о разговоре с английским функционером.

— В начале ваших выступлений в Майами Вы рассказывали о разговоре с Бекхэмом, что он Вас поразил простотой. Была ли беседа и после прощания с клубом?

— Здесь такого нет, как у нас, к счастью или к сожалению. Но здесь не спортивные директора и владельцы решают по поводу контрактов. Здесь есть отдельные менеджеры, которые определяют вопросы с составом на текущий сезон. Потом даже больше спрашивают, чем с главного тренера. Мы разговаривали, конечно, с Дэвидом, но это футбольная жизнь. Они выбрали сейчас более латинский вектор, – заявил Кривцов.

Ранее Сергей Кривцов назвал только один клуб, ради которого готов вернуться в УПЛ