Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии

Главный тренер ФК «Аль-Шабаб» Фатих Терим отреагировал на дебютный матч украинского голкипера Георгия Бущана в составе клуба из саудовского клуба, где украинец пропустил трижды.

«Я доволен игроками, нам также нужна была быстрая интеграция украинского вратаря (Георгия Бущана, – ред.) в команду, но в то же время не стоит преуменьшать заслуги Абдуллы Аль-Маюфа после подписания нового голкипера. Рад, что у нас есть два выдающихся вратаря – это важный фактор для развития команды», – заявил Терим.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Георгия Бущана за дебютный матч в Саудовской Аравии.