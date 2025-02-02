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Саудовская Аравия
02 февраля 2025, 10:58 | Обновлено 02 февраля 2025, 10:59
2928
1

Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии

Фатих Терим похвалил украинского голкипера

02 февраля 2025, 10:58 | Обновлено 02 февраля 2025, 10:59
2928
1
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фатих Терим

Главный тренер ФК «Аль-Шабаб» Фатих Терим отреагировал на дебютный матч украинского голкипера Георгия Бущана в составе клуба из саудовского клуба, где украинец пропустил трижды.

«Я доволен игроками, нам также нужна была быстрая интеграция украинского вратаря (Георгия Бущана, – ред.) в команду, но в то же время не стоит преуменьшать заслуги Абдуллы Аль-Маюфа после подписания нового голкипера. Рад, что у нас есть два выдающихся вратаря – это важный фактор для развития команды», – заявил Терим.

В нынешнем сезоне «Аль-Шабаб» занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 29 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Георгия Бущана за дебютный матч в Саудовской Аравии.

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Фатих Терим Георгий Бущан чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Шабаб
Олег Вахоцкий Источник
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Комментарии 1
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MCD-MEL
З таким захистом вам і Куртуа не допоможе!!! Жора ще мінімум два 100%-ві затащив, а так взагалі би 5:1 був рахунок.
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