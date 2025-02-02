ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье

Екатерина, невеста украинского полузащитника львовских «Карпат» Олега Очеретько, поделилась видео с огненной фотосессии.

Возлюбленная 21-летнего футболиста позирует в солнцезащитных очках и черной кожаной куртке, надетой на прозрачное белье. Во время фотосессии был использован даже банан.

Олег Очеретько в сезоне 2024/25 выступает за львовские «Карпаты» на правах аренды, а его контракт принадлежит донецкому «Шахтеру». В этой кампании на счету игрока 17 матчей, 3 забитых мяча и 1 голевая передача.

ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала огненную фотосессию в прозрачном белье