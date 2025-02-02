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  4. ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 08:20 | Обновлено 02 февраля 2025, 08:21
2140
0

ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье

Екатерина очаровывает подписчиков

02 февраля 2025, 08:20 | Обновлено 02 февраля 2025, 08:21
2140
0
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Instagram

Екатерина, невеста украинского полузащитника львовских «Карпат» Олега Очеретько, поделилась видео с огненной фотосессии.

Возлюбленная 21-летнего футболиста позирует в солнцезащитных очках и черной кожаной куртке, надетой на прозрачное белье. Во время фотосессии был использован даже банан.

Олег Очеретько в сезоне 2024/25 выступает за львовские «Карпаты» на правах аренды, а его контракт принадлежит донецкому «Шахтеру». В этой кампании на счету игрока 17 матчей, 3 забитых мяча и 1 голевая передача.

ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала огненную фотосессию в прозрачном белье

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Олег Очеретько Карпаты Львов Шахтер Донецк lifestyle видео
Дмитро Вус Источник: Instagram
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