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Рома
02.02.2025 21:45 - : -
Наполи
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Италия
02 февраля 2025, 06:44 |
39
0

Рома – Наполи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 19 тура итальянской Серии A

02 февраля 2025, 06:44 |
39
0
Рома – Наполи. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 февраля, состоится поединок 19 тура итальянской Серии A, в котором будут играть «Рома» и «Наполи». Игра пройдет в Риме (Италия) на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало – в 21:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Рома» за 2024 год трижды меняла наставника: руководство проекта разочаровалось в Моуринью, затем уволило Де Росси после неудачного старта, а Юрич углубил кризис, из-за чего и его отправили в отставку. В итоге «волков» возглавил Раньери, который быстро стабилизировал ситуацию – команда вышла в плей-офф Лиги Европы, без проблем идет в Кубке Италии и приблизилась к зоне еврокубков в Серии А. «Наполи» после триумфального сезона провалился в середину таблицы, потерял ключевых игроков, но под руководством Конте вернулся к борьбе за чемпионство. Они выбыли из Кубка Италии, но в Серии А среди лидеров, а победа над «Ювентусом» подтвердила их амбиции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Наполи» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рома
2 февраля 2025 -
21:45
Наполи
ТБ 2.5 2.11 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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