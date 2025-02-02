Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи

В матче 19 тура Серии А «Рома» играла против «Наполи». Клаудио Раньери дал отдохнуть многим игрокам стартового состава, в том числе и Артему Довбику, начавшему игру на скамейке запасных.

Игра была ровной, преимущества не имела ни одна команда. Команды забили по голу – сначала Спинаццола перекинул Свилара после заброса Жезуса в первом тайме, а уже в добавленное ко второй половине игры время Анхелиньо после навеса Салемакерса поймал мяч на ногу и сравнял счет.

Х. Рома

Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел на поле во втором тайме и запомнился разве что тем, что в моменте с голом защитники держали его, забыв об Анхелиньо.

Несмотря на потерю очков, «Наполи» продолжает лидировать, а «Рома» дальше находится в середине таблицы.

Серия A. 23 тур

«Рома» – «Наполи» – 1:1

Голы: Анхелиньо, 90+2 – Спинаццола, 29

Предупреждение: Паредес, 69, Пизилли, 73 – Политано, 14

«Рома»: Свилар – Ндика, Манчини, Кристанте (Довбик, 55) – Ренш (Бальданци, 80), Суле, Коне (Паредес, 55), Пизилли, Анхелиньо – Эль-Шаарави (Салемакерс, 55) – Шомуродов (Дибала, 80)

«Наполи»: Мерет – Спинаццола, Жуан Жезус, Ррахмани, ди Лоренцо – Мактоминей, Лоботка, Ангисса – Нерес (Маццокки, 76), Лукаку (Симеоне, 81), Политано

Арбитр: Микаэль Фаббри

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - НАПОЛИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА