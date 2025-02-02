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Чемпионат Италии
Рома
02.02.2025 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
02 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:21
1279
11

Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи

Артем Довбик появился на поле во втором тайме и ничем не запомнился

02 февраля 2025, 23:42 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:21
1279
11
Гол в компенсированное время. Рома дома вырвала ничью в матче против Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19 тура Серии А «Рома» играла против «Наполи». Клаудио Раньери дал отдохнуть многим игрокам стартового состава, в том числе и Артему Довбику, начавшему игру на скамейке запасных.

Игра была ровной, преимущества не имела ни одна команда. Команды забили по голу – сначала Спинаццола перекинул Свилара после заброса Жезуса в первом тайме, а уже в добавленное ко второй половине игры время Анхелиньо после навеса Салемакерса поймал мяч на ногу и сравнял счет.

Х. Рома

Украинский форвард «волков» Артем Довбик вышел на поле во втором тайме и запомнился разве что тем, что в моменте с голом защитники держали его, забыв об Анхелиньо.

Несмотря на потерю очков, «Наполи» продолжает лидировать, а «Рома» дальше находится в середине таблицы.

Серия A. 23 тур

«Рома» – «Наполи» – 1:1

Голы: Анхелиньо, 90+2 – Спинаццола, 29

Предупреждение: Паредес, 69, Пизилли, 73 – Политано, 14

«Рома»: Свилар – Ндика, Манчини, Кристанте (Довбик, 55) – Ренш (Бальданци, 80), Суле, Коне (Паредес, 55), Пизилли, Анхелиньо – Эль-Шаарави (Салемакерс, 55) – Шомуродов (Дибала, 80)

«Наполи»: Мерет – Спинаццола, Жуан Жезус, Ррахмани, ди Лоренцо – Мактоминей, Лоботка, Ангисса – Нерес (Маццокки, 76), Лукаку (Симеоне, 81), Политано

Арбитр: Микаэль Фаббри

«Стадио Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА - НАПОЛИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 11
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Harun Bakircioğlu
Так сразу и не скажешь, что играли кандидат на Скудетто и тот, кому хоть бы не вылететь. Равная игра, Рома даже лучше смотрелась, хотя Наполи стоило воспользоваться осечкой Интера.
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+2
TolsTIyELF
Кто придержал заща и не дал ему перекрыть угол? Клас есть клас. У Довбика он есть. Но Рома ему просто не подходит, скорее всего Италия тоже, а теперь ещё и тренер его сливает. И клуб тоже. Раньери слил игру, уже вторую, сначала он слил аз заменив Довбика.
Артему нужно включать мозг. Тренер сказал ему бить сходу по мячу и не бояться промазать - он так и сделал. За это этот же тренер его наказал. Пусть делает выводы. 
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0
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WalterBlack
Не може ніяк Артем заграти у Ромі, можливо італійський чемпіонат не для нього. Все таки треба було переходити у Атлетіко, під керівництвом Сімеоне міг заграти
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-2
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apepa
Когда Рома выбросит бревно Довбика на улицу я устрою праздник у себя дома!
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-11
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