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Чемпионат Италии
Рома
02.02.2025 21:45 - : -
Наполи
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Италия
02 февраля 2025, 05:18 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:22
62
0

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 2 февраля в 21:45 по Киеву

02 февраля 2025, 05:18 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:22
62
0
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 февраля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 19-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда за 2024-й год трижды меняла наставника. Руководство проекта по ходу прошлого сезона окончательно разочаровалась в Моуринью. Потом было довольно спорное увольнение Де Росси - Даниэля сначала все-таки назначили главным тренером, и под него проводили летнюю трансферную кампанию, но убрали после невыразительного старта. Это привело к усугублению кризиса при Юриче, но уж с тем попрощались без сантиментов. В итоге в столице Италии началась третья каденция Раньери. И опытный специалист, что ради этого вернулся с пенсии, достаточно быстро стабилизировал ситуацию. В Лиге Европы вышли в плей-офф, обыграв напоследок в четверг Айнтрахт. Не было пока что проблем в кубке Италии. И, главное, в Серии А волки, что с середины октября в основном проигрывали, начали чередовать победы и ничьи. 2:1 с Удинезе подняли уже на 9-е место - зона еврокубков теперь рядом.

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Наполи

Клуб в прошлом сезоне серьезно разочаровал: после долгожданного скудетто случилось падение в середину таблицы - в итоге он сейчас не играет в еврокубках. Еще и лидеры уходят: Зелински свободным агентом присоединился к Интеру, Осимхен, уже в сентябре, вынудил себя отпустить в аренду в Галатасарай, а в январе ПСЖ выкупил Хвичу Кварацхелию. Но Конте хотя и привычно ворчит, но в целом работает успешно. Да, партенопеи успели вылететь из кубка, проиграв Лацио. Но, главное, в Серии А идут в лидерах, борясь за возвращение титула с Интером, нынешним чемпионом, и, с оговорками, Аталанты. С Ювентусом свои претензии подтвердили результатом, нанеся сопернику первое поражение в этой Серии А.

Статистика личных встреч

В конце 2023-го джалоросси выиграли впервые за 8 очных матчей. Но во втором круге была ничья, а в ноябре минимально в Неаполе побеждали хозяева.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Они и правда смотрятся стабильнее - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,69).

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Рома Рим Наполи Рома - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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