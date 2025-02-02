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Чемпионат Италии
Рома
02.02.2025 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
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Италия
02 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:22
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Рома – Наполи – 1:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча

Матч 23-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени

02 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:22
890
0
Рома – Наполи – 1:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.

Перед матчем хозяева поля с 30 очками занимали 9-е место, а гости с 53 очками возглавляли турнирную таблицу Серии А.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 23-й тур

Рома – Наполи – 1:1

Голы: Анхелиньо, 90+2 – Спинацолла, 29

Видеообзор матча:

ГОЛ! Спинаццола забил в ворота Ромы, 1:0, 29 минута

ГОЛ! Анххелиньо забил в ворота Наполи, 1:1, 90+2 минута

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи).
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Рома Рим Наполи Рома - Наполи чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Серия A Анхелиньо Леонардо Спинаццола
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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