Италия02 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:22
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Рома – Наполи – 1:1. Довбик вышел на замену. Видео голов и обзор матча
Матч 23-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени
02 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 03 февраля 2025, 00:22
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В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.
Перед матчем хозяева поля с 30 очками занимали 9-е место, а гости с 53 очками возглавляли турнирную таблицу Серии А.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
Серия А. 23-й тур
Рома – Наполи – 1:1
Голы: Анхелиньо, 90+2 – Спинацолла, 29
Видеообзор матча:
ГОЛ! Спинаццола забил в ворота Ромы, 1:0, 29 минута
ГОЛ! Анххелиньо забил в ворота Наполи, 1:1, 90+2 минута
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Анхелиньо (Рома).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи).
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