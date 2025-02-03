«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи

Итальянский тренер «Ромы» Клаудио Раньери дал пресс-конферению после матча 23-го тура Серии А с «Наполи».

«Вы даже не представляете, сколько километров он (прим. – Анхелиньо) преодолевает по полю и какие скоростные перфомансы он устраивает».

«Я не знаю, как он (прим. – Анхелиньо) это делает, он просто невероятен, он прекрасный игрок».

«После матча Лиги Европы я не мог начать с теми же игроками, потому что им нужен был отдых, все тренировались на 100% хорошо, и лучше было начать с 6 новыми игроками, а затем я менял их, когда чувствовал, что «Наполи» может немного устать. Мы должны стремиться правильно распоряжаться силами игроков».

«Наша цель – совершенствоваться с каждым матчем, мы не можем обманывать наших болельщиков, говоря о наших амбициях в Кубке Италии или Лиге Европы, но я могу сказать, что мы будем стараться в каждом матче».

«Ни один игрок не просил покинуть команду, и если бы кто-то из них попросил, я бы проводил его в аэропорт, эти слухи беспочвенны, и все в Риме в порядке».

«Мы знаем, что «Милан» – талантливая команда, и мы готовимся к встрече с сильным соперником в этом матче».

Ранее сообщалось о том, что «Рома» дома вырвала ничью в матче против «Наполи»