Два финала! Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 2 февраля

2 февраля состоятся финальные матчи на турнире WTA 500 в Линце, а также пройдут решающие поединки отбора к соревнованиям WTA 250 в Клуж-Напоке.

В воскресенье свои матчи проведут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, сестры Киченок Людмила и Надежда, Дарья Снигур.

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA в воскресенье, 2 февраля

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, Финал

Center Court. 1-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская [5] – Екатерина Александрова [4]

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Парный разряд, Финал

Center Court. 2-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [4]

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 2-й раунд квалификации

Center Court. 2-й запуск (не ранее 12:30)

Дарья Снигур [8] – Анка Тодони [3]