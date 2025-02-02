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  4. Два финала! Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 2 февраля
WTA
02 февраля 2025, 03:50 |
143
0

Два финала! Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 2 февраля

В воскресенье свои поединки проведут Ястремская, сестры Киченок и Снигур

02 февраля 2025, 03:50 |
143
0
Два финала! Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 2 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 февраля состоятся финальные матчи на турнире WTA 500 в Линце, а также пройдут решающие поединки отбора к соревнованиям WTA 250 в Клуж-Напоке.

В воскресенье свои матчи проведут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, сестры Киченок Людмила и Надежда, Дарья Снигур.

Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA в воскресенье, 2 февраля

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, Финал

Center Court. 1-й запуск (не ранее 15:00)

Даяна Ястремская [5] – Екатерина Александрова [4]

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Парный разряд, Финал

Center Court. 2-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [4]

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 2-й раунд квалификации

Center Court. 2-й запуск (не ранее 12:30)

Дарья Снигур [8] Анка Тодони [3]

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Даяна Ястремская – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
расписание Даяна Ястремская Надежда Киченок Людмила Киченок Дарья Снигур WTA Линц WTA Клуж-Напока
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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