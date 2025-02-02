Два финала! Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 2 февраля
В воскресенье свои поединки проведут Ястремская, сестры Киченок и Снигур
2 февраля состоятся финальные матчи на турнире WTA 500 в Линце, а также пройдут решающие поединки отбора к соревнованиям WTA 250 в Клуж-Напоке.
В воскресенье свои матчи проведут четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская, сестры Киченок Людмила и Надежда, Дарья Снигур.
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA в воскресенье, 2 февраля
WTA 500 Линц. Хард в помещении. Одиночный разряд, Финал
Center Court. 1-й запуск (не ранее 15:00)
Даяна Ястремская [5] – Екатерина Александрова [4]
WTA 500 Линц. Хард в помещении. Парный разряд, Финал
Center Court. 2-й запуск (не ранее 16:30)
Людмила Киченок / Надежда Киченок [3] – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [4]
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. Одиночный разряд, 2-й раунд квалификации
Center Court. 2-й запуск (не ранее 12:30)
Дарья Снигур [8] – Анка Тодони [3]
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