«Мне его жалко». Шевченко поддержал бывшего тренера Шахтера
Президент УАФ сочувствует Паулу Фонсеке
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался об увольнении португальского коуча Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянского «Милана»:
«Мне жаль Фонсеку. Я знаю его, это человек большой порядочности и ценностей. Мне кажется, что он пытался сделать все возможное, чтобы решить проблемы, которые не он создал и которые до сих пор существуют.
Я надеюсь, что этот поворот пойдет на пользу. Консейсау в Суперкубке добавил энергии, но Милан не имеет стабильности».
Под руководством Паулу Фонсеки «Милан» в 17 матчах Серии А набрал 27 очков.
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