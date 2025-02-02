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  4. «Мне его жалко». Шевченко поддержал бывшего тренера Шахтера
Италия
02 февраля 2025, 09:28 |
233
0

«Мне его жалко». Шевченко поддержал бывшего тренера Шахтера

Президент УАФ сочувствует Паулу Фонсеке

02 февраля 2025, 09:28 |
233
0
«Мне его жалко». Шевченко поддержал бывшего тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко высказался об увольнении португальского коуча Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянского «Милана»:

«Мне жаль Фонсеку. Я знаю его, это человек большой порядочности и ценностей. Мне кажется, что он пытался сделать все возможное, чтобы решить проблемы, которые не он создал и которые до сих пор существуют.

Я надеюсь, что этот поворот пойдет на пользу. Консейсау в Суперкубке добавил энергии, но Милан не имеет стабильности».

Под руководством Паулу Фонсеки «Милан» в 17 матчах Серии А набрал 27 очков.

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Паулу Фонсека Андрей Шевченко Милан Сержиу Консейсау Шахтер Донецк чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Вус Источник: La Stampa
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