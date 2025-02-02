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WTA
02 февраля 2025, 05:42 |
198
0

Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце

2 февраля Даяна поборется за трофей пятисотника в Австрии против Екатерины Александровой

02 февраля 2025, 05:42 |
198
0
Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В финале украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

Букмекеры выбрали фаворитку противостояния. Ею является Александрова, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.68.

Трофей Ястремской котируется по 2.28. Минимальный тотал больше с коэффициентом 1.50+ – 19.5 (1.51).

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Ястремская – Александрова, а также подготовил анонс на поединок.

Кто выиграет трофей в Линце? Мнение букмекеров

  • Победа Ястремской – 2.28
  • Победа Александрова – 1.68
  • Тотал больше 19.5 – 1.51
  • Победа Ястремской 2:0 – 3.83
  • Победа Александровой 2:0 – 2.67
  • Тотал сетов больше 2.5 – 2.39
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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