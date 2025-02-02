Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце

2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).

В финале украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

Букмекеры выбрали фаворитку противостояния. Ею является Александрова, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.68.

Трофей Ястремской котируется по 2.28. Минимальный тотал больше с коэффициентом 1.50+ – 19.5 (1.51).

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Ястремская – Александрова, а также подготовил анонс на поединок.

Кто выиграет трофей в Линце? Мнение букмекеров