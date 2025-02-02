Букмекеры оценили шансы Ястремской в финале турнира WTA 500 в Линце
2 февраля Даяна поборется за трофей пятисотника в Австрии против Екатерины Александровой
2 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце (Австрия).
В финале украинка сыграет против «нейтралки» Екатерины Александровой (WTA 30). Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.
Букмекеры выбрали фаворитку противостояния. Ею является Александрова, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.68.
Трофей Ястремской котируется по 2.28. Минимальный тотал больше с коэффициентом 1.50+ – 19.5 (1.51).
Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Ястремская – Александрова, а также подготовил анонс на поединок.
Кто выиграет трофей в Линце? Мнение букмекеров
- Победа Ястремской – 2.28
- Победа Александрова – 1.68
- Тотал больше 19.5 – 1.51
- Победа Ястремской 2:0 – 3.83
- Победа Александровой 2:0 – 2.67
- Тотал сетов больше 2.5 – 2.39
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