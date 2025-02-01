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Чемпионат Испании
Бетис
02.02.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
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Испания
01 февраля 2025, 22:27 |
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Бетис – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 февраля в 22:00 по Киеву

01 февраля 2025, 22:27 |
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Бетис – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис

В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 22-го тура Ла Лиги «Бетис» – «Атлетик». Поединок пройдет в Севилье на арене «Бенито Вильямарин».

Бетис

После поражений от «Вальядолида» (0:1) и «Алавеса» (1:3), «Бетис» в предыдущем туре Ла Лиги на выезде обыграл «Мальорку» (1:0). Теперь у команды 28 очков и десятое место в турнирной таблице. Интересно, что у «Бетиса» равные показатели побед, ничьих и поражений – по семь. В домашних матчах «Бетис» не побеждает с 27 октября 2024 года. После победы над «Атлетико» (1:0), «Бетис» трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Атлетик

По итогам прошлого сезона «Атлетик» пробился в Лигу Европы и отлично выступил в турнире. Команда в основном этапе финишировала второй, уступив лидерство «Лацио» по разнице забитых и пропущенных мячей. В текущем чемпионате Испании «Атлетик» претендует на место в зоне Лиги чемпионов. Баски занимают четвертое место. До «Барселоны», которая идет третьей, всего два очка. «Атлетик» допустил осечку в предыдущем туре, сыграв вничью 1:1 с идущим в нижней части турнирной таблицы «Леганесом». «Атлетик» демонстрирует стабильную игру в гостях. Из пяти последних матчей баски выиграли три (все со счетом 2:1) и два закончили вничью (оба по 1:1).

Личные встречи

В последних пяти очных встречах «Атлетик» победил один раз, «Бетис» одержал две победы. В первом круге команды сыграли вничью 1:1.

«Бетис» – «Атлетик»: ключевая статистика и тренды

«Бетис» забивает минимум один мяч в 15 домашних матчах подряд.

«Бетис» (возможный состав): Адриан, Ортис, Льоренте, Натан, Перро, Кардосо, Рока, Х. Родригес, Иско, Эззалзули, Роке.

«Атлетик» (возможный состав): Симон, Горосабель, Вивиан, Йерай, Бойро, Весга, Хорегисар, И. Вильямс, Сансет, Н. Вильямс, Гурузета.

Прогноз

Хоть у «Атлетика» одна из самых надежных оборон в Ла Лиге, «Бетис» стабильно забивает в домашних матчах. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент 1,89).

Прогноз Sport.ua
Бетис
2 февраля 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Забьют обе команды 1,89 Сделать ставку
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Бетис Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
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