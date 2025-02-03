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Чемпионат Испании
Бетис
02.02.2025 22:00 – FT 2 : 2
Атлетик Бильбао
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Испания
03 февраля 2025, 00:29 | Обновлено 03 февраля 2025, 01:25
38
0

Боевой футбол. Бетис и Атлетик обменялись двумя уколами в Ла Лиге

Команда из Бильбао с 41 очком входит в топ-4 Ла Лиги

03 февраля 2025, 00:29 | Обновлено 03 февраля 2025, 01:25
38
0
Боевой футбол. Бетис и Атлетик обменялись двумя уколами в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью с со счетом 2:2.

У хозяев поля голы на счету Иско и Ромена Перро. Для гостей отличились Айтор Паредес и Ойан Сансет.

«Атлетик» с 41 очком входит в топ-4 Ла Лиги, «Бетис» с 29 пунктами занимает 9-ю позицию.

Ла Лига. 22-й тур, 2 февраля

Бетис – Атлетик Бильбао – 2:2

Голы: Иско, 15, Перро, 45+2 – Паредес, 33, Сансет, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Перро (Бетис).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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