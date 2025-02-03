02.02.2025 22:00 – FT 2 : 2
Испания03 февраля 2025, 00:29 | Обновлено 03 февраля 2025, 01:25
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Боевой футбол. Бетис и Атлетик обменялись двумя уколами в Ла Лиге
Команда из Бильбао с 41 очком входит в топ-4 Ла Лиги
03 февраля 2025, 00:29 | Обновлено 03 февраля 2025, 01:25
38
0
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью с со счетом 2:2.
У хозяев поля голы на счету Иско и Ромена Перро. Для гостей отличились Айтор Паредес и Ойан Сансет.
«Атлетик» с 41 очком входит в топ-4 Ла Лиги, «Бетис» с 29 пунктами занимает 9-ю позицию.
Ла Лига. 22-й тур, 2 февраля
Бетис – Атлетик Бильбао – 2:2
Голы: Иско, 15, Перро, 45+2 – Паредес, 33, Сансет, 69
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Перро (Бетис).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Иско (Бетис).
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