Боевой футбол. Бетис и Атлетик обменялись двумя уколами в Ла Лиге

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Бетис» и «Атлетик» Бильбао сыграли вничью с со счетом 2:2.

У хозяев поля голы на счету Иско и Ромена Перро. Для гостей отличились Айтор Паредес и Ойан Сансет.

«Атлетик» с 41 очком входит в топ-4 Ла Лиги, «Бетис» с 29 пунктами занимает 9-ю позицию.

Ла Лига. 22-й тур, 2 февраля

Бетис – Атлетик Бильбао – 2:2

Голы: Иско, 15, Перро, 45+2 – Паредес, 33, Сансет, 69