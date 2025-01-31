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Лига чемпионов
31 января 2025, 13:25 | Обновлено 31 января 2025, 14:06
11369
15

Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка

31 января 2025, 13:25 | Обновлено 31 января 2025, 14:06
11369
15
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
УЕФА

31 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд по итогам основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Зрителей ожидается топ-противостояние уже в первом раунде плей-офф.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/16 финала проведет матчи против Манчестер Сити.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Монако.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с клубами: Милан, Ювентус, Фейенорд, ПСВ Эйндховен.

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Пары 1/16 финала, 11/12 и 18/19 февраля

  • Брест (Франция) – ПСЖ (Франция)
  • Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия)
  • Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
  • Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)
  • Монако (Франция) – Бенфика (Португалия)
  • Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия)
  • Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия)
  • Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия)

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

  • Ливерпуль (Англия)
  • Барселона (Испания)
  • Арсенал (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Байер (Германия)
  • Лилль (Франция)
  • Астон Вилла (Англия)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 15
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Pavel_i_CO
Ще 1/16 не розпочалась, а в чвертьфіналі вже точно буде одна не топова команда
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+3
Harun Bakircioğlu
Могли б 1/8 сразу отжеребить
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+2
Умник
Сити Реал.
Там походу шары старые взяли
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+1
Lulinnha
Уже в ожидании первых матчей. 
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+1
garik_trinity
Суперники "Реала" й "Бенфіки", а не Луніна й Трубіна
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0
Andromed
ну це "пощастило" Реалу та Сіті...
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0
Макс Максов
Звичайно всі чекають на французьке дербі...)
Ответить
0
Артур Отаманчук
Было бы правильно 12 лет назад выгнать этот шлюхтьор срачами на рашку и пускай бы там сидели под санкциями.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Шевченко
Сіті - Реал, нарешті справжня ЛЧ, без всякого гівна типу граців чи шлюхтарів, на гівногру яких ніхто дивитись не хоче
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-2
Xvalenok03
Было правило. Команды с одной страны до 1/4 не сводить.
Его уже отменили? Когда?
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-4
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