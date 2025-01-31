Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка главного еврокубка
31 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
8 лучших команд по итогам основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
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Зрителей ожидается топ-противостояние уже в первом раунде плей-офф.
Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/16 финала проведет матчи против Манчестер Сити.
Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Монако.
Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с клубами: Милан, Ювентус, Фейенорд, ПСВ Эйндховен.
Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
Пары 1/16 финала, 11/12 и 18/19 февраля
- Брест (Франция) – ПСЖ (Франция)
- Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия)
- Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
- Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)
- Монако (Франция) – Бенфика (Португалия)
- Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия)
- Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия)
Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ
- Ливерпуль (Англия)
- Барселона (Испания)
- Арсенал (Англия)
- Интер (Италия)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Байер (Германия)
- Лилль (Франция)
- Астон Вилла (Англия)
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