Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов

31 января в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

8 лучших команд по итогам основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Зрителей ожидается топ-противостояние уже в первом раунде плей-офф.

Испанский Реал Мадрид с украинским голкипером Андреем Луниным в 1/16 финала проведет матчи против Манчестер Сити.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным на этой же стадии будет играть против Монако.

Английский Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко пропускает этот раунд, а в 1/8 финала может сыграть с клубами: Милан, Ювентус, Фейенорд, ПСВ Эйндховен.

Матчи пройдут 11/12 и 18/19 февраля 2025 года. 8 клубов, которые выиграют в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

Пары 1/16 финала, 11/12 и 18/19 февраля

Брест (Франция) – ПСЖ (Франция)

Брюгге (Бельгия) – Аталанта (Италия)

Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания)

Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)

Монако (Франция) – Бенфика (Португалия)

Спортинг (Португалия) – Боруссия Д (Германия)

Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия)

Фейеноорд (Нидерланды) – Милан (Италия)

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

Ливерпуль (Англия)

Барселона (Испания)

Арсенал (Англия)

Интер (Италия)

Атлетико Мадрид (Испания)

Байер (Германия)

Лилль (Франция)

Астон Вилла (Англия)

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