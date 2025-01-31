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  4. Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Лига Европы
31 января 2025, 16:13 |
931
5

Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы

Призовые составили 12,8 млн евро

31 января 2025, 16:13 |
931
5
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
ФК Динамо Киев

Динамо завершило выступления в еврокубках нынешнего сезона, а игра в Лиге Европы принесла киевскму клубу 12,8 миллиона евро призовых от УЕФА.

Сумма состоит из денег за попадание в основную часть турнира, коэффициент клуба, результаты команды (победа и ничья), маркетинговые права и итоговую позицию в таблице.

Динамо в плане заработанных денег стало 21-м из 36 участников Лиги Европы. Лидирует Манчестер Юнайтед с 22,7 миллиона евро.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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AK.228
Приличные деньги за нихуя 
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Remark
Аха, 4 очка у Динамо - це провал, а 7 очок у Шахтаря - це успів
Є бала жаба гадюку)))
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0
Fitness.sports
Неплохо, учитывая результаты в группе очень даже неплохо. Главное в казино не спустить, а сделать усиление команды.
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0
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pricolist
Скромна сума, цих коштів вистачить хіба що на функціонування клубу і то не факт 
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-1
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