Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы

Динамо завершило выступления в еврокубках нынешнего сезона, а игра в Лиге Европы принесла киевскму клубу 12,8 миллиона евро призовых от УЕФА.

Сумма состоит из денег за попадание в основную часть турнира, коэффициент клуба, результаты команды (победа и ничья), маркетинговые права и итоговую позицию в таблице.

Динамо в плане заработанных денег стало 21-м из 36 участников Лиги Европы. Лидирует Манчестер Юнайтед с 22,7 миллиона евро.