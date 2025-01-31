Лига Европы31 января 2025, 16:13 |
931
5
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Призовые составили 12,8 млн евро
31 января 2025, 16:13 |
931
5
Динамо завершило выступления в еврокубках нынешнего сезона, а игра в Лиге Европы принесла киевскму клубу 12,8 миллиона евро призовых от УЕФА.
Сумма состоит из денег за попадание в основную часть турнира, коэффициент клуба, результаты команды (победа и ничья), маркетинговые права и итоговую позицию в таблице.
Динамо в плане заработанных денег стало 21-м из 36 участников Лиги Европы. Лидирует Манчестер Юнайтед с 22,7 миллиона евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 января 2025, 16:40 41
Шахтер попрощался с еврокубками поражением от дортмундской Боруссии
Футбол | 31 января 2025, 15:19 0
Поединок состоится 31 января в 21:45 по Киеву
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Футбол | 31.01.2025, 12:13
Футбол | 30.01.2025, 17:50
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2025, 09:02 2
30.01.2025, 12:48 9
31.01.2025, 13:25 38
30.01.2025, 23:52 10
30.01.2025, 06:23 17
30.01.2025, 09:13 3
29.01.2025, 16:48 10
30.01.2025, 23:55 312
Є бала жаба гадюку)))