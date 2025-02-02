«Какой отличный дебют». Таловеров прокомментировал первую игру за Плимут
Новая команда украинца в Чемпионшипе одолела «Вест Бромвич»
Украинский защитник Максим Таловеров в социальной сети Instagram прокомментировал дебютный матч за «Плимут», в котором команда переиграл «Вест Бромвич» в Чемпионшипе (2:1).
«Какой замечательный дебют в «Плимут». Блестящие три балла на глазах у зеленой армии», – написал Таловеров.
Максим провел все 90 минут на футбольном поле, после чего был признан лучших игроком поединка.
Интересно, что с помощью данной победы новая команда украинца прервала серию без побед, которая длилась на протяжении 15 матчей.
В турнирной таблице Чемпионшипа «Плимут» занимает последнее, 24-е место. В активе коллектива всего 25 баллов за 30 сыгранных туров.
Напомним, что английский клуб подписал украинца за 1.75 миллионов фунтов. Контракт Таловерова с клубом будет действовать в течение следующих 3.5 сезонов.
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