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  4. «Какой отличный дебют». Таловеров прокомментировал первую игру за Плимут
Англия
02 февраля 2025, 08:39 |
645
0

«Какой отличный дебют». Таловеров прокомментировал первую игру за Плимут

Новая команда украинца в Чемпионшипе одолела «Вест Бромвич»

02 февраля 2025, 08:39 |
645
0
«Какой отличный дебют». Таловеров прокомментировал первую игру за Плимут
ФК Плимут. Максим Таловеров

Украинский защитник Максим Таловеров в социальной сети Instagram прокомментировал дебютный матч за «Плимут», в котором команда переиграл «Вест Бромвич» в Чемпионшипе (2:1).

«Какой замечательный дебют в «Плимут». Блестящие три балла на глазах у зеленой армии», – написал Таловеров.

Максим провел все 90 минут на футбольном поле, после чего был признан лучших игроком поединка.

Интересно, что с помощью данной победы новая команда украинца прервала серию без побед, которая длилась на протяжении 15 матчей.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Плимут» занимает последнее, 24-е место. В активе коллектива всего 25 баллов за 30 сыгранных туров.

Напомним, что английский клуб подписал украинца за 1.75 миллионов фунтов. Контракт Таловерова с клубом будет действовать в течение следующих 3.5 сезонов.

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Вест Бромвич Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Максим Таловеров
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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