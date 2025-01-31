ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
Максим Таловеров подписал контракт с «Плимутом»
Английский «Плимут» официально объявил о подписании защитника национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максима Таловерова.
Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом Чемпионшипа контракт, который будет действовать в течение следующих 3.5 сезонов.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет 1.75 миллионов фунтов, что является клубным рекордом для «Плимута».
В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
You know what our last post means 👀 pic.twitter.com/VGXhqjTYuH— Plymouth Argyle FC (@Argyle) January 31, 2025
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