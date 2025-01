ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины

Английский «Плимут» официально объявил о подписании защитника национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максима Таловерова.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом Чемпионшипа контракт, который будет действовать в течение следующих 3.5 сезонов.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет 1.75 миллионов фунтов, что является клубным рекордом для «Плимута».

В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

You know what our last post means 👀 pic.twitter.com/VGXhqjTYuH