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Англия
31 января 2025, 12:13 | Обновлено 31 января 2025, 12:23
3389
6

ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины

Максим Таловеров подписал контракт с «Плимутом»

31 января 2025, 12:13 | Обновлено 31 января 2025, 12:23
3389
6
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
ФК Плимут. Максим Таловеров

Английский «Плимут» официально объявил о подписании защитника национальной сборной Украины и австрийского ЛАСК Максима Таловерова.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с клубом Чемпионшипа контракт, который будет действовать в течение следующих 3.5 сезонов.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет 1.75 миллионов фунтов, что является клубным рекордом для «Плимута».

В сезоне 2024/25 Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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трансферы ЛАСК Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип чемпионат Австрии по футболу Максим Таловеров
Дмитро Вус Источник
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Комментарии 6
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Саша Заливадний
Плімут це яка ліга в Англії ???? 
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0
Harun Bakircioğlu
Это че за жесть, его пытали перед переходом?
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0
ivankondrat96
Тепер Таловєрову потрібно робити все можливе, аби Плімут не вилетів з Чемпіоншипу.
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0
SanYa_TheBest
Завтра гра з Вест-Бромвічем. Сетанта показує. Але мабуть не вийде, бо тільки підписали.
А за тиждень Плімут від Ліверпуля буде в кубку вигрібати)
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-2
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Khafre
навіть Динамо зайняло нижче місце в ЛЄ чим Плімут в шипі
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-5
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