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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 16:49 |
226
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – ЛНЗ

28 февраля состоится матч 19-го тура УПЛ

27 февраля 2025, 16:49 |
226
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – ЛНЗ
УПЛ. ЛНЗ – Карпаты

В воскресенье, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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