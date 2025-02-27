Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – ЛНЗ

В воскресенье, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и ЛНЗ.

Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.