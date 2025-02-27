Украина. Премьер лига27 февраля 2025, 16:49 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – ЛНЗ
28 февраля состоится матч 19-го тура УПЛ
27 февраля 2025, 16:49 |
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В воскресенье, 28 февраля, в 18:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и ЛНЗ.
Команды встретятся на стадионе «Полесье» в городе Житомир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Игорь Пасхал из Херсона.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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