ВИДЕО. Этот момент сын Яремчука запомнит на всю жизнь. Гордость за отца

Нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук выдал свой лучший матч за новый клуб, отметившись тремя результативными действиями в полуфинале Кубка Греции.

Он забил два гола и отдал один ассист, помогая своей команде выиграть 6:0 у «АЕК».

Кристина Яремчук, которая присутствовала на матче, поделилась трогательным моментом в сторис: после игры нападающий покидал поле с сыном Никитой на руках.

Этот момент жена футболиста выложила в Instagram с сердечком.