Другие новости28 февраля 2025, 01:58 |
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ВИДЕО. Этот момент сын Яремчука запомнит на всю жизнь. Гордость за отца
Очень милое видео...
28 февраля 2025, 01:58 |
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Нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук выдал свой лучший матч за новый клуб, отметившись тремя результативными действиями в полуфинале Кубка Греции.
Он забил два гола и отдал один ассист, помогая своей команде выиграть 6:0 у «АЕК».
Кристина Яремчук, которая присутствовала на матче, поделилась трогательным моментом в сторис: после игры нападающий покидал поле с сыном Никитой на руках.
Этот момент жена футболиста выложила в Instagram с сердечком.
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