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  4. ВИДЕО. Этот момент сын Яремчука запомнит на всю жизнь. Гордость за отца
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28 февраля 2025, 01:58 |
207
0

ВИДЕО. Этот момент сын Яремчука запомнит на всю жизнь. Гордость за отца

Очень милое видео...

28 февраля 2025, 01:58 |
207
0
ВИДЕО. Этот момент сын Яремчука запомнит на всю жизнь. Гордость за отца
Instagram. Роман Яремчук

Нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук выдал свой лучший матч за новый клуб, отметившись тремя результативными действиями в полуфинале Кубка Греции.

Он забил два гола и отдал один ассист, помогая своей команде выиграть 6:0 у «АЕК».

Кристина Яремчук, которая присутствовала на матче, поделилась трогательным моментом в сторис: после игры нападающий покидал поле с сыном Никитой на руках.

Этот момент жена футболиста выложила в Instagram с сердечком.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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