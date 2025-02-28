Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Италия
28 февраля 2025, 09:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 10:19
7633
3

Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов

«Рома» хочет пригласить в команду Карло Анчелотти

28 февраля 2025, 09:30 | Обновлено 28 февраля 2025, 10:19
7633
3
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готова воспользоваться римская «Рома». Руководство римского клуба, за который играет украинец Артем Довбик, прилагает максимум усилий, чтобы договориться с итальянцем, если тот покинет «бланкос». «Волки» считают, что Анчелотти именно тот тренер, который поможет команде вернуться в элиту итальянского футбола.

Анчелотти является самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов, он выиграл пять трофеев. Карло также является рекордсменом по количеству выигранных матчей в главном еврокубке.

Ранее Клаудио Раньери прокомментировал травму Довбика.

По теме:
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Испанский журналист: «Анчелотти выкурит Лунина из ворот»
В последний раз Болонья выигрывала у Милана в домашнем матче в 2002 году
Карло Анчелотти назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28 февраля 2025, 07:55 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»

Легендарный боксер хочет увидеть еще один бой за титул абсолюта

На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Теннис | 27 февраля 2025, 13:38 6
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры

Элина планирует стать инвестором

Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28.02.2025, 03:34
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Бокс | 27.02.2025, 15:45
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
Футбол | 28.02.2025, 10:15
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
Главный тренер Черноморца рассказал о состоянии газона на домашней арене
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
У пана Дмитра, що опублікував цей висєр, з логікою все ок?
"Якщо Анчелотті піде, то Рома може запросити" це ніхера не "Анчелотті очолить Рому"!!! Як вже дістали ці мамкіни гівно-журналюги...
Ответить
+2
Богдан Харух
хоче запросити..."Рому з Довбиком очолить найкращий тренер в історії Ліги чемпіонів"....ХОЧУТЬ ЗАПРОСИТИ...І очолить тренер...це не те саме...не одне і те ж...Шахтар хоче запросити Неймара по завершенню сезону в Сантосі...і Ней гратиме за Шахтар...Ви відчуваєте, наскільки далекі ці новини одна від одної
Ответить
+1
DaVinci
Клікбейт наше все. Вони видно зарплату отримують за перегляди їхніх "новин")
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
Украинский супертяж назвал боксера, который будет доминировать после Усика
26.02.2025, 20:22 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 5
Футбол
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
26.02.2025, 13:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем