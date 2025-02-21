Клаудио Раньери прокомментировал травму Довбика

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал травму украинского страйкера Артема Довбика, из-за которой он пропустил ответный матч 1/16 Лиги Европы с «Порту»:

«Вчера он почувствовал небольшой дискомфорт при ударе по воротам. Посмотрим завтра или послезавтра, сможет ли он восстановиться к понедельнику или следующему матчу».

В понедельник состоится матч 26-го тура Серии А, в котором «Рома» сыграет с «Монцой».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Порту».