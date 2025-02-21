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Италия
21 февраля 2025, 07:31 |
968
0

Клаудио Раньери прокомментировал травму Довбика

Из-за повреждения украинский страйкер пропустил матч с «Порту»

21 февраля 2025, 07:31 |
968
0
Клаудио Раньери прокомментировал травму Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Клаудио Раньери

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал травму украинского страйкера Артема Довбика, из-за которой он пропустил ответный матч 1/16 Лиги Европы с «Порту»:

«Вчера он почувствовал небольшой дискомфорт при ударе по воротам. Посмотрим завтра или послезавтра, сможет ли он восстановиться к понедельнику или следующему матчу».

В понедельник состоится матч 26-го тура Серии А, в котором «Рома» сыграет с «Монцой».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Порту».

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Рома Рим травма Артем Довбик Клаудио Раньери Порту Лига Европы Монца чемпионат Италии по футболу Серия A
Даниил Кирияка Источник
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