Клаудио РАНЬЕРИ: «Дибала мало говорит и много работает»

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Порту» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Иметь в команде такого крутого футболиста, как Дибала, значит очень много. Он невероятный – мало говорит, но много работает, и благодаря этому является настоящим лидером. А когда он все же говорит, то это всегда правильные слова.

Мы сегодня пропустили первыми, и я был очень зол. А второй пропущенный мяч – еще больше. Но это была такая игра, когда надо было рисковать.

Когда соперник остался в меньшинстве, мы полностью взяли игру под контроль. Нужно было оставаться сосредоточенными. Хорошо, что одержали победу.

Конечно, я доволен результатом, но нам еще нужно совершенствоваться. Даже при тотальном контроле мы позволяли сопернику создавать контратаки, а это недопустимо.

«Атлетик» и «Лацио» – очень сильные команды. У меня нет приоритета между ними», – подытожил Раньери.