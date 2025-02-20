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Рома
20.02.2025 19:45 - : -
Порту
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Лига Европы
20 февраля 2025, 04:16 | Обновлено 20 февраля 2025, 04:17
25
0

Рома – Порту. Прогноз и анонс на матч

Ответный матч 1/16 финала начнется 20 февраля в 19:45 по Киеву

20 февраля 2025, 04:16 | Обновлено 20 февраля 2025, 04:17
25
0
Рома – Порту. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

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20 февраля свою ответную встречу в плей-офф Лиги Европы проведут Рома и Порту. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

«Волки» выдают не самый яркий сезон, команда идет только девятой в Серии А, отставание от первого квартета составляет 9 баллов. Клуб уже прекратил выступления в национальном кубке, вылетев на стадии четвертьфинала.

В последнем туре национального чемпионата римляне обыграли на выезде Парму со счетом 1:0, сильно помогло удаление в составе соперника на 33-й минуте встречи. Серия без поражений в чемпионате достигла девяти матчей.

Рома не выступала стабильно на основном этапе Лиги Европы, заняв в итоге 15-ю строчку. Учитывая не лучшее положение на внутренней арене, именно еврокубки должны быть в приоритете.

Из-за дисквалификации предстоящий матч пропустят Кристанте и Салемакерс, травмированы Марин и Ренш, под вопросом выход на поле Дибалы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Порту

«Драконы» тоже не могут похвастаться стабильностью, хотя на внутренней арене они обязаны вести борьбу за чемпионство. В Примейре Порту идет только третьим, хотя отставание от первого Спортинга можно отыграть за 12 туров.

Свой последний матч команда выиграла у Фаренсе на нейтральном поле со счетом 1:0, соперник не самый серьезный, однако победа важная в психологическом плане, ведь удалось прервать серию из пяти матчей без выигрышей в чемпионате.

Порту сейчас далеко не в оптимальной форме, если взять последние десять матчей во всех турнирах, удалось одержать всего две победы. Добиться нужного результата в Риме будет невероятно сложно. Из-за травм встречу пропустят Фернандеш, Груич и Соуза, под вопросом Маркано.

Личные встречи

В первом матче команды не смогли определить победителя, битва в Португалии завершилась со счетом 1:1. Ранее команды пересекались дважды в Лиге Чемпионов, Порту проходил дальше в квалификации турнира, а также в плей-офф.

Прогноз

Итальянский клуб котируется фаворитом этой встречи, что в основном объясняется фактором своего поля. Состав у римлян действительно интереснее, но на поле выйдут две опытные команды.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ромы – 1,74, ничья – 3,76, победа Порту – 4,99. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду закрытого футбола и ставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,82.

Прогноз Sport.ua
Рома
20 февраля 2025 -
19:45
Порту
Тотал меньше 2.5 1.82 Сделать ставку
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Рома Рим Порту Лига Европы Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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