Без Довбыка и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
На удивление спокойный домашний матч для команды Раньери
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига Европы УЕФА. Предварительный раунд плей-оф. Ответный матч.
«Рома» – «Порту» - 3:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 83 – Омородион, 27, Ренсх, 90+6 (авт.)
Предупреждения: Дибала, 29, Паредес, 52 – Отавио, 26, Н. Перес, 34
Удаление: Эуштакиу, 51 (неспортивное поведение)
«Рома»: Свилар – Ндика, Манчини, Челик (Абдулхамид, 90+4) – Анхелиньо, Паредес, Коне, Эль Шаарави (Ренсх, 87) – Лоренцо Пеллегрини (Пизилли, 77), Дибала (Бальданци, 87) – Шомуродов (Суле, 78)..
«Порту»: Кошта – Отавио (Мора, 65), Н. Перес, Джало – Моура (Намасо, 82), Варела (Т. Перес, 82), Эуштакиу, Мариу – Виейра (Гомес, 82), Омородион, Пепе (Боржеш, 57).
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция).
Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).
Удары (в створ): 19 (4) – 5 (1)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 3 – 2.
РОМА - ПОРТУ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
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