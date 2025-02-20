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Лига Европы
Проходит дальше Рома
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 2
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
20 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:51
219
1

Без Довбыка и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы

На удивление спокойный домашний матч для команды Раньери

20 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:51
219
1
Без Довбыка и с дублем Дибалы. Рома переиграла Порту в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига Европы УЕФА. Предварительный раунд плей-оф. Ответный матч.

«Рома» – «Порту» - 3:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Дибала, 35, 39, Пизилли, 83 – Омородион, 27, Ренсх, 90+6 (авт.)

Предупреждения: Дибала, 29, Паредес, 52 – Отавио, 26, Н. Перес, 34

Удаление: Эуштакиу, 51 (неспортивное поведение)

«Рома»: Свилар – Ндика, Манчини, Челик (Абдулхамид, 90+4) – Анхелиньо, Паредес, Коне, Эль Шаарави (Ренсх, 87) – Лоренцо Пеллегрини (Пизилли, 77), Дибала (Бальданци, 87) – Шомуродов (Суле, 78)..

«Порту»: Кошта – Отавио (Мора, 65), Н. Перес, Джало – Моура (Намасо, 82), Варела (Т. Перес, 82), Эуштакиу, Мариу – Виейра (Гомес, 82), Омородион, Пепе (Боржеш, 57).

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Удары (в створ): 19 (4) – 5 (1)
Угловые: 5 – 2
Оффсайды: 3 – 2.

РОМА - ПОРТУ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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