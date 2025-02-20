В четверг, 20-го февраля, состоится ответный поединок предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся римская «Рома» и португальский «Порту». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 19:45.

Первая встреча между командами на «Драгау» завершилась вничью (1:1), поэтому этот результат уже можно смело отбросить. Все решится в Риме, а вот в чью пользу – уже другой вопрос. Бывали и более уверенные времена под руководством Клаудио Раньери у «Ромы», тогда как сейчас команда вновь вернулась к малорезультативному футболу. Впрочем, «драконы» нынче также продолжают оставаться не в форме, поэтому в дуэли двух проблемных коллективов все может решить случай. Или Артем Довбик, если повезет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Порту», за которой можно следить в украинской версии сайта.