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Лига Европы
Рома
20.02.2025 19:45 - : -
Порту
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Италия
20 февраля 2025, 02:35 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:36
17
0

Рома – Порту. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка плей-офф Лиги Европы УЕФА

20 февраля 2025, 02:35 | Обновлено 20 февраля 2025, 02:36
17
0
Рома – Порту. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20-го февраля, состоится ответный поединок предварительного раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся римская «Рома» и португальский «Порту». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 19:45.

Первая встреча между командами на «Драгау» завершилась вничью (1:1), поэтому этот результат уже можно смело отбросить. Все решится в Риме, а вот в чью пользу – уже другой вопрос. Бывали и более уверенные времена под руководством Клаудио Раньери у «Ромы», тогда как сейчас команда вновь вернулась к малорезультативному футболу. Впрочем, «драконы» нынче также продолжают оставаться не в форме, поэтому в дуэли двух проблемных коллективов все может решить случай. Или Артем Довбик, если повезет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Порту», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рома
20 февраля 2025 -
19:45
Порту
Обе забьют 1.93 Сделать ставку
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Рома Рим Порту Лига Европы текстовая трансляция Артем Довбик
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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