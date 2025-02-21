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  4. Пауло ДИБАЛА: «Рома доказала, что у нее есть характер»
Лига Европы
21 февраля 2025, 01:40 | Обновлено 21 февраля 2025, 01:51
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0

Пауло ДИБАЛА: «Рома доказала, что у нее есть характер»

Итальянская команда победила в поединке с «Порту»

21 февраля 2025, 01:40 | Обновлено 21 февраля 2025, 01:51
60
0
Пауло ДИБАЛА: «Рома доказала, что у нее есть характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

31-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала стал настоящим героем после дубля в ворота «Порту» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

В итоге итальянский клуб победил 3:2 и вышел в следующий раунд турнира.

«Очень хорошо, что после пропущенного гола мы показали характер. Мы сравняли счет и начали действовать уверенно. То, как болельщики поддерживают меня, – это что-то невероятное.

Теперь у нас отличная возможность проявить себя в Европе. Этот турнир может дать нам очень много.

Клаудио Раньери знает этот клуб в совершенстве. То, как он руководит командой, видно по результатам. Мы продолжаем двигаться в том же направлении.

Кто нам достанется в 1/8 финала? «Лацио« или «Атлетико» – нам подходит любой соперник», – прокомментировал Пауло Дибала.

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Итоги 1/16 финала Лиги Европы. Кто может дальше попасть Роме с Довбиком?
Лига Европы Рома Рим Порту Рома - Порту Пауло Дибала
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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