Испанский журналист: «Анчелотти выкурит Лунина из ворот»

Испанский журналист Давид Санчес заявил, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не рискнет выйти на финал Кубка Испании, если его команда туда попадет, с украинцем Андреем Луниным в воротах.

«Анчелотти будет в финале... Потому что он уже делал это в Лиге чемпионов (заменил Лунина в финале на Тибо Куртуа – прим.). Если команда туда попадет, он выкурит Лунина из ворот», – приводит слова Санчеса El Desmarque.

«Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.