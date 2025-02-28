Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанский журналист: «Анчелотти выкурит Лунина из ворот»
Испания
28 февраля 2025, 07:52 |
2358
0

Испанский журналист: «Анчелотти выкурит Лунина из ворот»

Давид Санчес не верит, что украинец сыграет в финале Кубка Испании

28 февраля 2025, 07:52 |
2358
0
Испанский журналист: «Анчелотти выкурит Лунина из ворот»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Давид Санчес заявил, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не рискнет выйти на финал Кубка Испании, если его команда туда попадет, с украинцем Андреем Луниным в воротах.

«Анчелотти будет в финале... Потому что он уже делал это в Лиге чемпионов (заменил Лунина в финале на Тибо Куртуа – прим.). Если команда туда попадет, он выкурит Лунина из ворот», – приводит слова Санчеса El Desmarque.

«Реал» победил на выезде «Реал Сосьедад» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 1:0. Лунин провел на поле все 90 минут и отметился шестью сейвами.

По теме:
Безумный план Переса. Реал хочет обновить трио нападения, приобретя 2 звезд
Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Тибо Куртуа
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
Футбол | 27 февраля 2025, 18:06 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Бокс | 27 февраля 2025, 09:30 1
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring

Александр продолжает занимать первую строчку в списке

Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.02.2025, 07:28
Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Футбол | 28.02.2025, 03:34
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Яя Туре назвал футболиста, который сейчас лучше Мбаппе и Месси
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27.02.2025, 12:57
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
27.02.2025, 02:39 2
Футбол
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
Костюк утратила позиции. У Украины будет новая первая ракетка
26.02.2025, 11:47 13
Теннис
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
Свитолина рассказала, сколько тратит на команду и подготовку к турнирам
26.02.2025, 16:32 8
Теннис
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
26.02.2025, 13:47
Бокс
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
Леннокс Льюис назвал бой, который метчает увидеть
27.02.2025, 09:05 4
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем