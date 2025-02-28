ФОТО. Колб досрочно завершили четвертьфинал на своем первом пятисотнике

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб завершили выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В четвертьфинале украинки вышли на корт проти первого сеяного тандема Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева. Сестры проиграли первый сет, а во второй партии уступали 2:3 и отказались от продолжения борьбы из-за травмы Марины.

WTA 500 Мерида. Пары. Хард. 1/4 финала

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева – 2:6, 2:3, RET., Колб / Колб

Марина и Надежда впервые в своей карьере сыграли на турнире категории WTA 500 и во второй раз на соревнованиях на уровне Тура.

В Мексике украинки успели переиграть пару Хэйли Джиавара (США) / Далайна Хьюитт (США). Марина и Надежда заработали $9,840 и 108 очков.

Колб были последними представительницами Украины в Мериде. В одиночном разряде выступили Марта Костюк (вылет в 1-м раунде), Ангелина Калинина (вылет во 2-м раунде) и Юлия Стародубцева (вылет в 1-м раунде в статусе лаки-лузера). В парном также выступила Стародубцева вместе с Ребеккой Шрамковой (вылет в 1-м раунде).