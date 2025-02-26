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WTA
26 февраля 2025, 01:20 | Обновлено 26 февраля 2025, 01:26
216
2

Сестры Колб впервые в карьере сыграли на турнире WTA 500 и одержали победу

Отличный старт Марины и Надежды в Мериде: украинки одолели тандем Джиавара / Хьюитт

26 февраля 2025, 01:20 | Обновлено 26 февраля 2025, 01:26
216
2
Сестры Колб впервые в карьере сыграли на турнире WTA 500 и одержали победу
Instagram. Надежда и Марина Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб успешно стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинки в трех сетах переиграли американский тандем Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт.

WTA 500 Мерида. Пары. Хард, 1/8 финала

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Хэйли Джиавара (США) / Далайна Хьюитт (США) – 6:4, 1:6, [10:3]

Марина и Надежда провели первый матч в карьере на пятисотнике и второй в Туре. В октябре 2024 года сестры сыграли на соревнованиях WTA 250 в Гонконге, где выиграли стартовую встречу и вылетели в четвертьфинале.

Во 2-м круге Колб встретятся с победительницами противостояния Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева [1] – Эмили Эпплтон (Великобритания) / Куинн Глисон (США).

Помимо Марины и Надежды, в Мериде Украину продолжит представлять и Ангелина Калинина, но в одиночном разряде. Она уже вышла во 2-й раунд, где сыграет против Дарьи Сэвилл – обидчицы Марты Костюк.

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Марина Колб Надежда Колб WTA Мерида
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Muskrat2
Халява, за один матч половину очок, що за рік на ITF. От так всю кар'єру згаяли на водокачках. 
Ответить
+1
VODA_DNIPRA_RICHKY
🎉🥳Молодці! Підсолодили вечір🇺🇦
Сестри - це круто. Сестри - це сила! 💪
Як у межах буквально однієї сім’ї, так і у масштабах великої Слов’янської спільноти!
❤️❤️❤️ 😊
Ответить
-3
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