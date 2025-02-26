Сестры Колб впервые в карьере сыграли на турнире WTA 500 и одержали победу

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб успешно стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинки в трех сетах переиграли американский тандем Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт.

WTA 500 Мерида. Пары. Хард, 1/8 финала

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Хэйли Джиавара (США) / Далайна Хьюитт (США) – 6:4, 1:6, [10:3]

Марина и Надежда провели первый матч в карьере на пятисотнике и второй в Туре. В октябре 2024 года сестры сыграли на соревнованиях WTA 250 в Гонконге, где выиграли стартовую встречу и вылетели в четвертьфинале.

Во 2-м круге Колб встретятся с победительницами противостояния Анна Данилина (Казахстан) / Ирина Хромачева [1] – Эмили Эпплтон (Великобритания) / Куинн Глисон (США).

Помимо Марины и Надежды, в Мериде Украину продолжит представлять и Ангелина Калинина, но в одиночном разряде. Она уже вышла во 2-й раунд, где сыграет против Дарьи Сэвилл – обидчицы Марты Костюк.