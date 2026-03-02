Первый трофей в карьере. Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Мериде

28-летняя испанская теннисистка Кристина Букша (WTA 63) завоевала трофей хардового турнира WTA 500 в Мериде, Мексика.

В финале испанка в трех сетах переиграла Магдалену Френх (Польша, WTA 57) за 2 часа и 17 минут.

WTA 500 Мерида. Хард. Финал

Кристина Букша (Испания) – Магделена Френх (Польша) – 6:1, 4:6, 6:4

Букша провела третье очное противостояние против Френх и одержала вторую победу.

Кристина впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура. Букша выиграла крупнейший трофей в карьере – ранее ее лучшим результатом на пятисотниках была стадия 1/4 финала в Абу-Даби в 2024 году.

Перед стартом в Мериде у Кристины был лузстрик из пяти поединков. В Мексике, помимо Френх, испанка также прошла Донну Векич, Марину Стакушич, Зейнеп Сонмез и Жасмин Паолини.

В обновленном рейтинге WTA Букша поднимется на 31-е место и установит личный рекорд.

