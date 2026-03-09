Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
09 марта 2026, 22:20
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 марта

W50 Эраклион (Греция – грунт), W50 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 6) – Марика Джонс (США) – 6:1, 6:3
  • Ханика Куси (Гватемала) – Елена Грекул (Украина, 14) – 2:6, 2:6

Второй круг

  • Кристина Почтовик (Украина, 6) – Георгина Грот (Германия, 9) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:2
  • Малкия Нгуну (США, 8) – Елена Грекул (Украина, 14) – 6:4, 2:6, 6:4

Одиночный разряд

Первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – Сапфо Сакеллариди (Греция) – 10.03, 10:30
  • Фанни Нурин (Швеция) – Надежда Колб (Украина) – 10.03, 10:30

Парный разряд

Первый круг

  • Даниэла Фелдмане (Латвия) и Беатрис Спасова (Болгария) – Лаура Бенер (Германия) и Надежда Колб (Украина) – 10.03 не ранее 15:00
  • Саманта Алисеа (США) и Малкия Нгуну (США) – Кристина Почтовик (Украина) и Илинка Сагмар (Румыния) – 6:0, 6:2

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 10 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Викториавиль (Квебек, Канада – хард, зал)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Михаэла Баерлова (Чехия, 7) Кристина Возняк (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Джулия Бедард (США) и Кристина Возняк (Украина) – Габриэлль Лесли (Барбадос) и Шанель Скудиеро (США) – ТВА

W15 Гонесс (Франция – грунт, зал), 17-eme Internationaux Feminins De Gonesse

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Романе Лонгевиль (Бельгия) – Алеся Рева (Украина) 6:2, 4:6, 6:10

Второй круг

  • Алеся Рева (Украина) – Анаис Габриэль (Швейцария) – 10.03, 11:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
  • Луиза Майер (Германия) – Елизавета Котляр (Украина, 3) – 10.03

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина) и Мэри Льюис (США, 1) – Франсуаза Абанда (Канада) и Люси Тан (Франция) – 10.03, не ранее 16:00
  • Елизавета Котляр (Украина) и Катерина Цыгоурова (Швейцария) – Седа Баслилар (Франция) и Ажар Кринебуш (Франция) – ТВА
