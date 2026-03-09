ITF09 марта 2026, 22:20 |
43
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
09 марта 2026, 22:20 |
43
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 марта
W50 Эраклион (Греция – грунт), W50 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Кристина Почтовик (Украина, 6) – Марика Джонс (США) – 6:1, 6:3
- Ханика Куси (Гватемала) – Елена Грекул (Украина, 14) – 2:6, 2:6
Второй круг
- Кристина Почтовик (Украина, 6) – Георгина Грот (Германия, 9) – 3:6, 7:6 (7:3), 6:2
- Малкия Нгуну (США, 8) – Елена Грекул (Украина, 14) – 6:4, 2:6, 6:4
Одиночный разряд
Первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – Сапфо Сакеллариди (Греция) – 10.03, 10:30
- Фанни Нурин (Швеция) – Надежда Колб (Украина) – 10.03, 10:30
Парный разряд
Первый круг
- Даниэла Фелдмане (Латвия) и Беатрис Спасова (Болгария) – Лаура Бенер (Германия) и Надежда Колб (Украина) – 10.03 не ранее 15:00
- Саманта Алисеа (США) и Малкия Нгуну (США) – Кристина Почтовик (Украина) и Илинка Сагмар (Румыния) – 6:0, 6:2
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 10 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Викториавиль (Квебек, Канада – хард, зал)
Одиночный разряд
Первый круг
- Михаэла Баерлова (Чехия, 7) – Кристина Возняк (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Джулия Бедард (США) и Кристина Возняк (Украина) – Габриэлль Лесли (Барбадос) и Шанель Скудиеро (США) – ТВА
W15 Гонесс (Франция – грунт, зал), 17-eme Internationaux Feminins De Gonesse
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Романе Лонгевиль (Бельгия) – Алеся Рева (Украина) – 6:2, 4:6, 6:10
Второй круг
- Алеся Рева (Украина) – Анаис Габриэль (Швейцария) – 10.03, 11:00
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анастасия Фирман (Украина) – ТВА
- Луиза Майер (Германия) – Елизавета Котляр (Украина, 3) – 10.03
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Мэри Льюис (США, 1) – Франсуаза Абанда (Канада) и Люси Тан (Франция) – 10.03, не ранее 16:00
- Елизавета Котляр (Украина) и Катерина Цыгоурова (Швейцария) – Седа Баслилар (Франция) и Ажар Кринебуш (Франция) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 09 марта 2026, 22:26 0
Сербский теннисист переиграл Александара Ковачевича в в третьем круге турнира
Футбол | 09 марта 2026, 20:04 14
Саленко считает, что справедливым результатом была бы ничья
Футбол | 09.03.2026, 05:02
Футбол | 09.03.2026, 07:27
Футбол | 09.03.2026, 06:23
Комментарии 0
Популярные новости
08.03.2026, 20:35 2
09.03.2026, 15:36 8
08.03.2026, 07:00 1
09.03.2026, 09:44 2
08.03.2026, 08:12 9
08.03.2026, 22:09 12
07.03.2026, 21:40 1
09.03.2026, 12:37 77