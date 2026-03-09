Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 09–15.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 9 до 15 марта

М25 Колката (Индия – хард), Central Excise-CGST ITF M25 Kolkata 2026

Одиночный разряд

Первый круг

Юрий Джавакян (Украина, 8) – Сартак Суден (Индия, уайлд-кард) – ТВА

М15 Порец (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

Бенедикт Серенчиц (Австрия) – Тимофей Милованов (Украина) – 2:6, 1:4 RET

Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – Вид Молнар (Словения) – 6:3, 6:3

Янник Александреску (Франция, уайлд-кард, 7) – Иван Кременчуцкий (Украина) – 6:1, 6:3

Второй круг

Леонардо Примуччи (Италия, 1) – Тимофей Милованов (Украина) – 6:0, 7:5

Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – Михаэль Глеклер (Австрия, 9) – 6:3, 6:3

Третий круг

Леонардо Примуччи (Италия, 1) – Георгий Шилов (Украина, уайлд-кард) – 10.03, 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

Матыас Черны (Чехия) – Вячеслав Белинский (Украина, 2) – 10.03, не ранее 13:00

Парный разряд

Первый круг

Тимофей Милованов (Украина) и Антонио Волявец (Хорватия) – Даниэле Аугенти (Италия0 и Томмазо Педретти (Италия) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 10 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Готхарв Котапалли (Индия) – Василий Макаренко (Украина) – 5:6 RET

Второй круг

Оскари Ээрола (Финляндия, 3) – Василий Макаренко (Украина) – 7:6 (8:6), 6:0

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Никита Билозерцев (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Карим Ибрагим (Египет) и Владимир Ужиловсикй (Украина, 3) – Марцел Камровски (Польша) и Кацпер Жук (Польша) – 10.03, не ранее 13:30

Никита Билозерцев (Украина) и Сидней Цик (Германия) – Никита Маштаков (Украина) и Андрей Порицкий (Украина, 4) – 10.03, не ранее 13:30

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

Владимир Якубенко (Украина, 8) – Маттео Шиабаси (Италия) – 6:4, 3:6, 10:4

Третий круг