Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 02-08.03

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF со 2 до 8 марта

W75 Трнава (Словакия – хард, зал). The 2nd W75 Empire Tennis Academy Indoor 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Анастасия Гнидец (Украина, уайлд-кард) – Эмили Зайбольд (Германия, 14) – 1:6, 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Подрез (Украина) – Доминика Пирогова (Слоавкия, уайлд-кард) – 03.03

– Доминика Пирогова (Слоавкия, уайлд-кард) – 03.03 Вендула Вальдманнова (Чехия, кайлд-кард) – Дарья Снигур (Украина, 2) – 03.03, не ранее 16:00

W35 Эраклион (Греция – грунт), W35 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Катлина Бонати (Италия) – Серафима Васильева (Украина) – 6:7 (2:7), 6:4, 10:7

Второй круг

Надежда Колб (Украина, 3) – Катлина Бонати (Италия) – 6:1, 6:0

– Катлина Бонати (Италия) – 6:1, 6:0 Кристина Почтовик (Украина, 5) – Анна Яковлева (Латвия) – 6:0, 6:0

Третий круг

Надежда Колб (Украина, 3) – Катя Виерсхолм (Норвегия) – 03.03, 10:30

– Катя Виерсхолм (Норвегия) – 03.03, 10:30 Кристина Почтовик (Украина, 5) – Александра Блот (Бельгия) – 03.03

Парный разряд

Первый круг

Джессика Бертольдо (Италия) и Кристина Почтовик (Украина) – Ясмин Каббадж (Марокко) и Надежда Колб (Украина) – 03.03, не ранее 14:30

W15 Ажетмо (Франция – хард, зал), ITF W15 Hagetmau

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Шарлотт Равон (Франция, уайлд-кард) – Елена Грекул (Украина, 12) – 3:6, 1:6

– 3:6, 1:6 Фара Эддар (Алжир) – Алеся Рева (Украина, 13) – 0:6, 3:6

Второй круг

Паула Ортега (Испания) – Елена Грекул (Украина, 12 ) – 3:6, 6:7 (4:7)

) – 3:6, 6:7 (4:7) Седа Басияйр (Франция, 3) – Алеся Рева (Украина, 13) – 1:6, 6:4, 10:7

Одиночный разряд

Первый круг

Люси Тан (Франция) – Елизавета Котляр (Украина, 3) – 03.03

– 03.03 Сабина Рутлаука (Латвия) – Елена Грекул (Украина) – 03.03, не ранее 15:00

Парный разряд

Первый круг

Эмира Дьябате (Кот-д'Ивуар) и Елизавета Котляр (Украина) – Астрид Улсен (Норвегия) и Роман Лонжевиль (Бельгия) – ТВА

– Астрид Улсен (Норвегия) и Роман Лонжевиль (Бельгия) – ТВА Селия Сервино (Испания) и Клаудия Феррер (Испания) – Елена Грекул (Украина) и Яни ван Зил (ЮАР) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 9 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Катерина Лазаренко (Украина) и Андре Лукосюте (Литва) – Николь Гадьян (Швейцария) и Мадхурима Савант (Индия, 3) – 03.03, не ранее 13:00

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Эмма Пенне (Италия) – Арина Якушева (Украина) – 6:4, 3:6, 10:6

Рэйчел Диган (Ирландия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 1:6, 0:6

Второй круг

Юстына Стрыкова (Чехия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 4:6, 3:6

Третий круг

Алиша Смит (Австралия, 2) – Анастасия Запарынюк (Украина, 11) – 03.03, 10:00

Парный разряд

Первый круг

Мари Метро (Швейцария) и Анастасия Запарынюк (Украина, 1) – Гергана Топалова (Болгария) и Антония Вергара (Чили) – 03.03, не ранее 13:00

W15 Труа-Ривьер (Канада – хард)

Одиночный разряд

Первый круг