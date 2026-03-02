Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02–08.03
М25 Фару (Португалия – хард), Faro Future 2026
Одиночный разряд
Первый круг
- Георгий Кравченко (Украина, 6) – Игнаси Форкано (Испания) – ТВА
- Алексей Крутых (Украина, 8) – Жоау Домингеш (Португалия, уайлд-кард) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Марио Гонсалес (Испания) и Наоя Хонда (Япония) – Георгий Кравченко (Украина) и Алексей Крутых (Украина) – ТВА
М25 Тримбах (Швейцария – ковер, зал)
Одиночный разряд
Первый круг
- Элиас Вернер (Германия) – Александр Брайнин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Янник Каcтельнуово (Швейцария) и Танги Женье (Швейцария) – Александр Брайнин (Украина) и Николас Парицциа (Швейцария) – ТВА
М15 Торелло (Испания – хард), Torneig Internacional Vila De Torello
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Антон Марченко (Украина) – Харри Джордан (Великобритания) – 6:3, 7:6 (7:4)
Второй круг
- Чарлз Чен (Китай, 1) – Антон Марченко (Украина) – 6:1, 6:4
- Александр Токарь (Украина) – Никлас Грюневальд (Германия) – 4:6, 2:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Давид Эльхензеер (Германия) – Владимир Якубенко (Украина) – 03.03, не ранее 12:00
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Константин Аксенов (Украина) – Сирил Пийонель (Швейцария) – 6:3, 7:5
Второй круг
- Константин Аксенов (Украина) – Свен Корбиналь (Франция, 14) – 0:6, 0:4 RET
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мелих Анаватан (Турция, 7) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7). 10:5
- Антон Зубарев – Василий Макаренко (Украина) – 0:6, 3:6
Второй круг
- Пиюс Ваитекунас (Литва, 8) – Василий Макаренко (Украина) – 6:4, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
- ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Федерико Бондиоли (Италия) и Владимир Ужиловский (Украина, 1) – Мели Аванатан (Турция) и Керем Йилмаз (Турция) – ТВА
- Никита Маштаков (Украина) и Анас Маздрашки (Болгария) – Майкл Собхи (Египет) и Фарес Закария (Египет) – ТВА
