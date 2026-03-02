Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 марта 2026, 19:02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02–08.03

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02–08.03
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с0 2 до 8 марта

М25 Фару (Португалия – хард), Faro Future 2026

Одиночный разряд

Первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина, 6) – Игнаси Форкано (Испания) – ТВА
  • Алексей Крутых (Украина, 8) – Жоау Домингеш (Португалия, уайлд-кард) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Марио Гонсалес (Испания) и Наоя Хонда (Япония) – Георгий Кравченко (Украина) и Алексей Крутых (Украина) – ТВА

М25 Тримбах (Швейцария – ковер, зал)

Одиночный разряд

Первый круг

  • Элиас Вернер (Германия) – Александр Брайнин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Янник Каcтельнуово (Швейцария) и Танги Женье (Швейцария) – Александр Брайнин (Украина) и Николас Парицциа (Швейцария) – ТВА

М15 Торелло (Испания – хард), Torneig Internacional Vila De Torello

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Антон Марченко (Украина) – Харри Джордан (Великобритания) – 6:3, 7:6 (7:4)

Второй круг

  • Чарлз Чен (Китай, 1) – Антон Марченко (Украина) – 6:1, 6:4
  • Александр Токарь (Украина) – Никлас Грюневальд (Германия) – 4:6, 2:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Давид Эльхензеер (Германия) – Владимир Якубенко (Украина) – 03.03, не ранее 12:00

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Константин Аксенов (Украина) – Сирил Пийонель (Швейцария) – 6:3, 7:5

Второй круг

  • Константин Аксенов (Украина) – Свен Корбиналь (Франция, 14) – 0:6, 0:4 RET

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 8 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мелих Анаватан (Турция, 7) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7). 10:5
  • Антон Зубарев – Василий Макаренко (Украина) – 0:6, 3:6

Второй круг

  • Пиюс Ваитекунас (Литва, 8) – Василий Макаренко (Украина) – 6:4, 6:2

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
  • ТВА – Никита Маштаков (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Федерико Бондиоли (Италия) и Владимир Ужиловский (Украина, 1) – Мели Аванатан (Турция) и Керем Йилмаз (Турция) – ТВА
  • Никита Маштаков (Украина) и Анас Маздрашки (Болгария) – Майкл Собхи (Египет) и Фарес Закария (Египет) – ТВА
По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас по прежнему на первом месте. Сачко потерял 3 позиции
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23.02-01.03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 23.02–01.03
ITF World Tennis Tour ITF Монастир ITF Шарм-эш-Шейх Георгий Кравченко Алексей Крутых Александр Брайнин Владимир Якубенко Владимир Ужиловский Василий Макаренко Юрий Джавакян Никита Маштаков
