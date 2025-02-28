ФОТО. Стало известно, сколько стоит платье Марты Костюк. Очень дорого
Марта Костюк выглядела великолепно
В Мериде прошла Players Party для участниц турнира WTA 500. На вечеринке в эффектном наряде польского дизайнера Магды Бутрым появилась Марта Костюк.
Украинка выбрала облегающее миди-платье из коллекции осень/зима 2024, выполненное из эластичной сетки cupro со встроенным боди.
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Стоимость — 2030 долларов. Образ дополнила сумка Bottega Veneta «Baby Sardine» за 2700 евро.
Напомним, что 22-летняя Костюк, посеянная под шестым номером на Merida Open Akron 2025, уже вылетела из турнира.
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