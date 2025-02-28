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Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 07:46 |
13
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Полесье

28 февраля состоится матч 19-го тура УПЛ

28 февраля 2025, 07:46 |
13
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Полесье
УПЛ

В пятницу, 28 февраля, в 13:00 состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львовской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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