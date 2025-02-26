Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала

Испанские защитники мадридского «Реала» Хесус Вальехо и Фран Гарсия, а также турецкий хавбек Арда Гюлер покинут королевский клуб летом 2025 года, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, такое решение принял лично президент «сливочных» Флорентино Перес. Футболисты не оправдали его ожиданий.

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер отыграл 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Франа Гарсии 29 поединков и 3 ассиста. Хесус Вальехо провел на поле лишь 10 игровых минут.

Ранее Флорентино Перес выбрал 2 игроков, которых «Реал» подпишет летом.