Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
Испания
26 февраля 2025, 11:15 |
750
0

Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала

Королевский клуб покинут Арда Гюллер, Фран Гарсия и Хесус Вальехо

26 февраля 2025, 11:15 |
750
0
Не оправдали ожиданий. Перес решил продать 3 игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанские защитники мадридского «Реала» Хесус Вальехо и Фран Гарсия, а также турецкий хавбек Арда Гюлер покинут королевский клуб летом 2025 года, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, такое решение принял лично президент «сливочных» Флорентино Перес. Футболисты не оправдали его ожиданий.

В сезоне 2024/25 Арда Гюлер отыграл 27 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. На счету Франа Гарсии 29 поединков и 3 ассиста. Хесус Вальехо провел на поле лишь 10 игровых минут.

Ранее Флорентино Перес выбрал 2 игроков, которых «Реал» подпишет летом.

По теме:
Не Исак. Барселона готовит предложение по одному из лучших форвардов мира
Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании
Флорентино Перес Хесус Вальехо Фран Гарсия Арда Гюлер Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26 февраля 2025, 02:20 0
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Футбол | 25 февраля 2025, 12:19 3
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги
Роналду собирается приобрести известный клуб испанской Ла Лиги

«Валенсия» заинтересовала португальского футболиста

Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Бокс | 26.02.2025, 03:26
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Футбол | 26.02.2025, 07:53
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Футбол | 26.02.2025, 10:32
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 6
Футбол
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
25.02.2025, 20:57 9
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 15
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он станет одним из лучших в Европе»
25.02.2025, 12:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем