Полузащитник Вест Хэма повторил достижение Тедди Шерингема

30-летний чешский полузащитник «Вест Хэма» Томаш Соучек повторил достижение, которое принадлежало лишь известному английскому футболисту Тедди Шерингему.

Соучек стал вторым футболистом в истории Премьер-лиги, которому удалось отличиться в свой день рождения в двух разных сезонах.

Шерингем забивал 2 апреля 1994 и 1995 годов, а Соучек – 27 февраля 2022 и 2025 года.

Именно гол в ворота «Лестера» (2:0) в матче 27-го тура стал для Соучека особенным.

«Вест Хэм» одержал убедительную победу над «Лестером» в матче АПЛ.

2 - Tomás Soucek (27th February 2022 & 2025) is one of just two players in Premier League history to score a goal on his birthday in two different years along with Teddy Sheringham (2nd April 1994 & 1995). Returns. pic.twitter.com/KZvfXt8niA