Вест Хэм дома одолел Лестер в 27-м туре АПЛ

В четверг, 27 февраля, проходил матч 27-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером».

Встречу принимал Олимпийский стадион в Лондоне.

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Хозяева поля добыли победу с счетом 2:0 благодаря голу Томаша Соучека и автоголу Янника Вестергор.

После этого матча «Вест Хэм» с 33 очками расположился на 15-м месте, а «Лестер» с 17 баллами остался 19-м.

Английская Премьер-лига. 27-й тур

Вест Хэм – Лестер – 2:0

Голы: Соучек, 21, Вестергор, 43 (автогол)

Фото матча: