Англия28 февраля 2025, 00:12 |
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Вест Хэм дома одолел Лестер в 27-м туре АПЛ
Хозяева поля добыли 3 очка
28 февраля 2025, 00:12 |
38
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В четверг, 27 февраля, проходил матч 27-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером».
Встречу принимал Олимпийский стадион в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Хозяева поля добыли победу с счетом 2:0 благодаря голу Томаша Соучека и автоголу Янника Вестергор.
После этого матча «Вест Хэм» с 33 очками расположился на 15-м месте, а «Лестер» с 17 баллами остался 19-м.
Английская Премьер-лига. 27-й тур
Вест Хэм – Лестер – 2:0
Голы: Соучек, 21, Вестергор, 43 (автогол)
Фото матча:
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