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Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.02.2025 22:00 – FT 2 : 0
Лестер
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Англия
28 февраля 2025, 00:12 |
38
0

Вест Хэм дома одолел Лестер в 27-м туре АПЛ

Хозяева поля добыли 3 очка

28 февраля 2025, 00:12 |
38
0
Вест Хэм дома одолел Лестер в 27-м туре АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В четверг, 27 февраля, проходил матч 27-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером».

Встречу принимал Олимпийский стадион в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля добыли победу с счетом 2:0 благодаря голу Томаша Соучека и автоголу Янника Вестергор.

После этого матча «Вест Хэм» с 33 очками расположился на 15-м месте, а «Лестер» с 17 баллами остался 19-м.

Английская Премьер-лига. 27-й тур

Вест Хэм – Лестер – 2:0

Голы: Соучек, 21, Вестергор, 43 (автогол)

Фото матча:

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Вест Хэм Вест Хэм - Лестер Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Томаш Соучек
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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