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Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.02.2025 22:00 - : -
Лестер
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Англия
25 февраля 2025, 23:04 |
24
0

Вест Хэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 февраля в 22:00 по Киеву

25 февраля 2025, 23:04 |
24
0
Вест Хэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм

В четверг, 27 февраля, состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Лестер». Поединок будет завершать игровую программу тура.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Вест Хэм

В предыдущем туре «Вест Хэм» преподнес сюрприз, обыграв в гостях «Арсенал» (1:0). Этой победой команда прервала свою безвыигрышную серию. А вот на своем поле «Вест Хэм» в последних матчах проиграл «Кристал Пэлас» (0:2) и «Брентфорду» (0:1). «Вест Хэм» перед началом тура занимал в турнирной таблице 16 место. Но отрыв от зоны вылета солидный – 13 баллов. Так что понижение в классе команде вряд ли угрожает.

Лестер

«Лестер» не смог забить в последних трех матчах АПЛ. Команда проиграла «Эвертону» (0:4), «Арсеналу» (0:2) и «Брентфорду» (0:4). «Лестер» расположился на предпоследнем месте турнирной таблицы АПЛ. До спасительного 17 места, на котором расположился «Вулверхэмптон», 5 очков. «Лестеру» будет очень сложно сохранить место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Личные встречи

Матч первого круга закончился со счетом 3:1 в пользу «Лестера». Эта победа стала для «Лестера» третьей подряд.

«Вест Хэм» – «Лестер»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Вест Хэм» забивает в среднем по 1,23 гола за игру. Средняя результативность «Лестера» в гостях составляет 1,69 гола за матч.

Возможные составы

  • «Вест Хэм»: Ареоля, Скарлз, Ван-Биссака, Крессвелл, Килман, Тодибо, Уорд-Прауз, Альварес, Соучек, Кудус, Боуэн.
  • «Лестер»: Германсен, Кристиансен, Кулибали, Околицы, Фас, Сумаре, Ндиди, Эль-Ханнус, Аю, Декордова-Рид, Варди.

Прогноз

«Лестеру» нужно цепляться за каждое очко. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания Betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Вест Хэм
27 февраля 2025 -
22:00
Лестер
Забьют обе команды 1,71 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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