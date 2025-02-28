Вест Хэм – Лестер – 2:0. Безнадежные лисы. Видео голов и обзор матча
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В четверг, 27 февраля, проходил матч 27-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером».
«Вест Хэм» решил судьбу поединка в первом тайме.
Сначала Томаш Соучек очень хорошо сыграл на добивании, а в конце первого тайма Джаррод Боуэн попал в Янника Вестергора, от которого «сфера» полетела в собственные ворота.
После этого матча «Вест Хэм» с 33 очками расположился на 15-м месте, а «Лестер» с 17 баллами остался 19-м.
Английская Премьер-лига. 27-й тур
Вест Хэм – Лестер – 2:0
Голы: Соучек, 21, Вестергор, 43 (автогол)
Видео голов и обзор матча
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