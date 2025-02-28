Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Лестер – 2:0. Безнадежные лисы. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.02.2025 22:00 – FT 2 : 0
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 февраля 2025, 01:40 | Обновлено 28 февраля 2025, 01:54
12
0

Вест Хэм – Лестер – 2:0. Безнадежные лисы. Видео голов и обзор матча

Подопечные Руда ван Нистелроя не могут покинуть зону вылета

28 февраля 2025, 01:40 | Обновлено 28 февраля 2025, 01:54
12
0
Вест Хэм – Лестер – 2:0. Безнадежные лисы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 февраля, проходил матч 27-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Лестером».

«Вест Хэм» решил судьбу поединка в первом тайме.

Сначала Томаш Соучек очень хорошо сыграл на добивании, а в конце первого тайма Джаррод Боуэн попал в Янника Вестергора, от которого «сфера» полетела в собственные ворота.

После этого матча «Вест Хэм» с 33 очками расположился на 15-м месте, а «Лестер» с 17 баллами остался 19-м.

Английская Премьер-лига. 27-й тур

Вест Хэм – Лестер – 2:0

Голы: Соучек, 21, Вестергор, 43 (автогол)

Видео голов и обзор матча

По теме:
Болонья – Милан – 2:1. Камбэк от хозяев. Видео голов и обзор
ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех
ФОТО. Стало известно, с кем футболист Ман Сити тайно встречался
Вест Хэм Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Томаш Соучек
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Футбол | 27 февраля 2025, 17:28 6
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону

Возвращения не будет, пока Лапорта остается президентом

ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
Футбол | 27 февраля 2025, 08:22 2
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании

Украинский голкипер провел хороший матч в Кубке Испании

ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине
Футбол | 28.02.2025, 01:27
ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине
ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27.02.2025, 02:39
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
Футбол | 27.02.2025, 21:32
«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
26.02.2025, 13:47
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
Дерек ЧИСОРА: «Это просто незаконно, вы осознаете, что сделали?»
26.02.2025, 09:30 5
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 2
Бокс
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем